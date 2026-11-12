Elon Musk baut jetzt gigantische Rechenzentren

Es ist ein Investitions-Wahnsinn: Umgerechnet rund 66,5 Milliarden Euro will der Raumfahrtkonzern SpaceX für die neuen Mega-Anlagen lockermachen.

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Geplant sind die beiden High-Tech-Giganten an den US-Standorten Starbase (Texas) sowie in Cochise County im Wüstenstaat Arizona. Das teilte das Unternehmen gegenüber "Reuters" mit.

Bei den geplanten Anlagen handelt es sich um gigantische Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI-Supercomputer). SpaceX nutzt diese gewaltigen Server-Cluster längst nicht mehr nur für die eigene Raumfahrt oder das Satellitennetzwerk Starlink, sondern vermietet die Rechenleistung im großen Stil an externe Tech-Konzerne.

Eigener Strom für das Tech-Monster

SpaceX investiert über 74 Mrd. Dollar in Supercomputer-Einrichtungen

Geplanter Bau der Anlagen an seinem Standort Starbase im US-Bundesstaat Texas sowie in Cochise County im US-Bundesstaat Arizona

Der US-Raumfahrtkonzern SpaceX will mehr als 74 Milliarden Dollar (66,5 Milliarden Euro) in zwei Supercomputer-Zentren in den USA investieren. SpaceX plane den Bau der Anlagen an seinem Standort Starbase im US-Bundesstaat Texas sowie in Cochise County im US-Bundesstaat Arizona, wie der Konzern von Milliardär Elon Musk am Donnerstag mitteilte.

Für den Standort Starbase seien Investitionen von 24 Milliarden Dollar vorgesehen, während für das Zentrum in Arizona rund 50 Milliarden Dollar eingeplant seien. Das Projekt in Arizona benötige noch die Genehmigung der Behörden von Cochise County. Die Anlage in Texas soll ihren Strom selbst erzeugen und nicht aus dem öffentlichen Netz beziehen.

Die derzeit größten aktiven KI-Rechenzentren der Welt – wie das Amazon Antkropic Centre in Arizona oder Musks eigenes Collossus 2 in Memphis – liegen bei rund 1 Gigawatt. Das geplante Zentrum in Starbase wäre mit 10 Gigawatt zehnmal so leistungsstark.