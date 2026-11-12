Nach Affären: Nvidia-Boss Jensen Huang tritt zurück

Jensen Huang tritt als CEO von Nvidia zurück, wie "Sky News" berichtet.

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Paukenschlag beim KI-Giganten Nvidia: Konzernchef Jensen Huang tritt nach zwei bekannt gewordenen Affären mit sofortiger Wirkung zurück. Eine langjährige Vertraute übernimmt vorübergehend.

Mit dieser Entscheidung endet nach 33 Jahren eine prägende Ära in der Tech-Welt. Wie der US-Chipkonzern am Donnerstag mitteilte, legt der 63-Jährige sein Amt unverzüglich nieder. Die Aufgaben an der Unternehmensspitze übernimmt vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress (59). Der Rückzug folgt auf heftige Turbulenzen rund um zwei Beziehungen des Konzernchefs, die zuletzt für enormen Druck gesorgt hatten.

Zwei Affären belasten Jensen Huang

Begonnen hatte der Skandal bereits im Oktober. US-Geheimdienste sollen herausgefunden haben, dass Jensen Huang eine Beziehung zu Alice Huang (42) unterhielt. Die frühere Managerin des Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed steht im Verdacht, Informationen an die chinesische Regierung weitergegeben zu haben – trotz des gleichen Nachnamens sind die beiden nicht miteinander verwandt. Am Mittwoch legte schließlich die "New York Times" mit Berichten über eine zweite Affäre nach: Demnach soll der 63-Jährige auch eine Beziehung zu Managerin Kimberly Powell (48) geführt haben, die ihm im Unternehmen direkt unterstellt war.

FBI ermittelt im Fall Nvidia

Die Angelegenheit beschäftigt mittlerweile auch die US-Behörden auf höchster Ebene. US-Präsident Donald Trump (80) erklärte am Sonntag, dass sich das FBI mit dem Fall befasst. Seitens Nvidia hieß es bislang, man habe keine Hinweise darauf, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet worden seien. Gleichzeitig steht auch Megaspeed im Visier der Ermittler. Die Firma aus Singapur war bereits wegen des Verdachts aufgefallen, hochmoderne Chips unerlaubt nach China geliefert zu haben. Megaspeed weist diese Vorwürfe zurück und kündigte am Donnerstag an, vollständig mit den US-Behörden zusammenzuarbeiten.

Colette Kress übernimmt vorerst Führung

An der Spitze des Konzerns setzt man nun vorerst auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Mit Colette Kress rückt eine langjährige Vertraute nach, die bereits seit 2013 als Finanzchefin arbeitet und die Geschäfte seit Jahren bestens kennt. Sie tritt in große Fußstapfen: Jensen Huang hatte Nvidia im Jahr 1993 mitgegründet und den einstigen Grafikkartenhersteller zum wichtigsten Chip-Lieferanten für den weltweiten KI-Boom aufgebaut. Unter seiner Führung kletterte der Börsenwert zeitweise auf mehr als fünf Billionen Dollar – nun beginnt für das Unternehmen ein neues Kapitel ohne seinen langjährigen Lenker.