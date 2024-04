Frau hat tausende Tumore - so sieht sie jetzt aus

Die zweifache Mutter konnte nicht einmal mehr ihr eigenes Gesicht sehen.

Charmaine Sahadeo leidet an einer äußerst seltenen Krankheit – ihr ganzer Körper ist von Tumoren übersät. Unzählige Wucherungen bedecken ihre Haut und ihr Gesicht und bereiten Schwierigkeiten beim Atmen, Essen oder Sprechen.

Nun hat sich die 42-jährige Frau aus Trinidad und Tobago, die an dem Gendefekt Neurofibromatose Typ 1 (NF1) leidet, einer aufwendigen Operation unterzogen.

Ein Ärzteteam aus Los Angeles hat die zweifache Mutter für die TV-Sendung „Take My Tumor“ untersucht und behandelt. „Ich persönlich habe noch nie eine Patientin mit diesem Krankheitsbild gesehen, der es so schlecht ging, wie Charmaine. Sie scheint mir einzigartig zu sein“, so der behandelte Arzt Ryan Osborne.

Über einen Zeitraum von zehn Wochen wurde Charmaine insgesamt 24 Mal operiert. Das Ergebnis ist erstaunlich: „Das Leben ist 100 Prozent besser für mich. Ich liebe es, wie ich jetzt aussehe“, so die 42-Jährige. „Früher konnte ich überhaupt nichts sehen, aber jetzt kann man meine Augen sehen. Ich fühle mich wunderschön. Ich fühle mich jetzt wirklich schön. Ich fühle mich fantastisch.“