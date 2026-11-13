Haushalt steht: Deutschland macht 200 Milliarden Schulden

Der deutsche Bundeshaushalt für 2027 steht

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Der Haushaltsausschuss des Bundestages beendete am frühen Freitagmorgen nach über 15-stündigen Beratungen die sogenannte Bereinigungssitzung. Der Kernhaushalt sieht Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro vor, wie aus einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Übersicht hervorgeht. Die Neuverschuldung wird mit knapp 123 Milliarden Euro beziffert. Für Investitionen sind im Kernhaushalt rund 61,8 Milliarden Euro vorgesehen.

Hinzu kommt aber noch die Kreditaufnahme für die Sonderetats für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Insgesamt dürfte die Neuverschuldung nach früheren Angaben bei etwa 200 Milliarden Euro liegen.

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Die Fraktionen im Bundestag wollen Details am Vormittag in mehreren Pressekonferenzen erläutern. Formal beschlossen werden soll der Haushalt in der letzten Novemberwoch