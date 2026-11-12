Cyberangriff auf Ukraine-Drohnen: Bundeswehr zieht sie ab

Der Drohnenhersteller Quantum Systems ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs geworden. Das Unternehmen aus Bayern entdeckte Ende Oktober einen Sicherheitsvorfall.

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Quantum Systems teilte mit, eine interne Untersuchung habe einen aktiven Cyberangriff durch feindliche Akteure aufgedeckt. Die eigenen IT- und Sicherheitsteams hätten die Bedrohung in enger Zusammenarbeit mit den Behörden eingedämmt.

Der Vorfall sei den zuständigen Stellen gemeldet worden und werde derzeit untersucht. Für Endnutzer und Betreiber bestehe aufgrund der ergriffenen Maßnahmen und der Art des Vorfalls kein Risiko beim Betrieb der Systeme, erklärte das Unternehmen.

Bundeswehr soll Drohnen vorsorglich aus dem Verkehr gezogen haben

Wie die "Financial Times" berichtet, reagierte auch die deutsche Bundeswehr auf den Cyberangriff. Sie soll Drohnen von Quantum Systems vorsorglich aus dem Verkehr gezogen haben. Das deutsche Verteidigungsministerium wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

Drohnen kommen auch in der Ukraine zum Einsatz

Quantum Systems mit Sitz in Gilching bei München stellt Drohnen für militärische und zivile Zwecke her. Der Schwerpunkt liegt auf Aufklärungs- und Überwachungssystemen. Die Drohnen des Unternehmens werden auch von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkrieg gegen Russland eingesetzt.

Zu den neueren Entwicklungen zählt das Aufklärungssystem "Reliant". Es kann laut Hersteller mehr als zehn Stunden am Stück große Gebiete überwachen, senkrecht starten und verfügt über bordeigene KI. Zudem entwickelt Quantum Systems mit "Mosaic" eine Steuerungssoftware für unbemannte Systeme. Auch Über- und Unterwasserdrohnen sind in Arbeit.