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AfD will Fußball-Weltmeister als Bundespräsidenten

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Die AfD schickt einen prominenten Namen ins Rennen um das höchste Staatsamt: Laut Medienberichten soll Ex-Fußballnationalspieler Thomas Berthold als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl antreten.
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Am Samstag wird der Kandidat in Berlin auf einer Klausurtagung von 30 AfD-Bundes- und Landespolitikern vorgestellt, berichtet die deutsche Bild. Auf der Tagesordnung heißt es dazu lapidar: 12 bis 12.30 Uhr, Vorbereitung Bundespräsidentenwahl. Die Wahl des Nachfolgers von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier findet am Samstag, 30. Jänner, durch die Bundesversammlung statt. Offiziell bestätigte die Partei den Namen des 62-Jährigen bisher noch nicht.

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Die Weltmeistermannschaft von 1990 mit Thomas Berthold. © Popperfoto via Getty Images

Keine Chance gegen Ilse Aigner

Eine reelle Chance, nächster deutscher Bundespräsident zu werden, hat Berthold nicht. Denn CDU und CSU haben die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61, CSU) als gemeinsame Kandidatin nominiert. Da auch die SPD und die Grünen Aigner mittragen, verfügt sie über eine klare Mehrheit. Für die AfD ist es nicht das erste Mal, dass sie einen eigenen Bewerber aufstellt: Bereits bei der Wahl 2022 nominierte die Partei den Ökonomen und Publizisten Max Otte (62).

Ein Mann trägt eine braune Lederjacke und lächelt bei einer Veranstaltung in Innenräumen.
MUNICH, GERMANY - DECEMBER 9: Former soccer player and World Champion 1990 Thomas Berthold during the 100th Film Award for Mayk Azzato event at the Charles Hotel on December 9, 2023 in Munich, Germany. (Photo by Gisela Schober/Getty Images) © Getty Images

Vom Weltmeister zum Corona-Kritiker

Der ehemalige Innenverteidiger Thomas Berthold wurde 1990 Weltmeister und lief insgesamt 62 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf. In der Bundesliga absolvierte er 381 Einsätze, unter anderem für Eintracht Frankfurt, Bayern München und den VfB Stuttgart. Während der Corona-Pandemie äußerte sich Berthold verstärkt politisch, sprach 2020 unter anderem bei einer "Querdenker"-Demo und übte Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung.

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