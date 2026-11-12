Thomas D. kommt solo nach Linz und mit den Fantas nach Obertauern

Thomas D. hat kürzlich einen Song "Das Leben ist ein Geschenk" veröffentlicht.

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Thomas D von den Fantastischen Vier & The KBCS spielen am Freitag, 13. November ihr Ersatzkonzert im Linzer Posthof.

"Es sind jedes Mal sehr emotionale Konzerte, wenn wir zusammenkommen", sagt Thomas D. Am Freitag gibt es einen Mix aus Rap, Rock und Soul um die Ohren. oe24.at verloste 3 x 2 Tickets.

Skiopening Ende November

Thomas D. kommt auch bald mit seiner Stammcrew nach Österreich. Die Fantastischen Vier – Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon – sind seit über drei Jahrzehnten das Aushängeschild des deutschsprachigen Hip-Hop und spielen am 28. November beim Skiopening nach Obertauern in Salzburg.

Es sind noch Tickets für beide Veranstaltungen erhältlich.