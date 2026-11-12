"Mach schneller!" Statt heißer Nächte erlebt er eine böse Überraschung

Er brennt vor Leidenschaft und will sie jede Nacht verwöhnen, doch sie gähnt ihn nur an. Was soll man tun, wenn man das Gefühl hat, für den Partner nur noch eine lästige Pflichtaufgabe im Bett zu sein?

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Er schuftet für den gemeinsamen Luxus, spendiert Traumreisen in die Karibik und trägt sie auf Händen, doch sobald das Licht ausgeht, herrscht bei ihr gähnende Leere. Für den frustrierten Liebhaber steht fest: Seine bildschöne Freundin spult den Sex nur noch wie ein lästiges Pflichtprogramm ab. Liebt sie ihn wirklich, oder ist er für sie nur der perfekte, gutgläubige Sponsor?

Einseitige Leidenschaft

Frisch zurück aus dem Luxus-Urlaub auf Barbados herrscht bei dem Mann Verzweiflung, wie er gegenüber dem "Daily Star" berichtet. Er wollte heiße, spontane Nächte unter Palmen, sie lieferte nur Routine "Es fühlte sich an, als hätte sie vorher beschlossen: Er bekommt genau sieben Nummern, eine pro Tag. Und die hat sie dann einfach emotionslos abgespult." Noch schlimmer wird es im heimischen Bett. Wenn er sie verführen will, haucht sie nicht etwa heiße Worte, sondern drängt ihn: "Mach schneller!" Der Verdacht des Lovers: Sie will einfach nur, dass er schnell zum Höhepunkt kommt, damit er endlich von ihr runtergeht und sie schlafen kann.

Paar © Getty Images/Connect Images

Zwei verschiedene Gesichter

Besonders weh tut ihm der Vergleich mit ihrer Vergangenheit. Wenn seine Liebste mit alten Freunden ausgeht, verwandelt sie sich zu einer völlig anderen Person: Sie lacht, flirtet und witzelt über ihre wilde Teenie-Zeit und Ex-Freunde. Bei ihm zu Hause? Langeweile pur und unterdrücktes Gähnen, wenn er von seinem Tag erzählt. Er fragt sich: Bin ich nur ihr "Lückenbüßer" und ein bequemer Finanzier für ihr Luxusleben?

Liebe oder finanzielle Sicherheit?

Paar © Getty Images/Image Source

Liebes-Expertin Jane O'Gorman rät dem verunsicherten Mann im "Daily Star" zu einem realistischen Blick auf die Partnerschaft, warnt aber auch vor voreiligen Schlüssen. Menschen verändern und beruhigen sich. Die alten Geschichten, die sie mit Freunden teilt, sind oft nostalgisch verklärt und kein Maßstab für die Gegenwart.

"Wenn sie dich tatsächlich nur als "guten Versorger" sieht und die Beziehung emotionslos absitzt, ist das dauerhaft nicht genug für eine glückliche Partnerschaft", so Jane. Schönheit ist nicht alles. Wenn das Herz und der Respekt in der Beziehung fehlen, nützt auch die hübscheste Frau im Arm nichts.

Frag dich auch selbst: Gibt es Dinge, die sie frustrieren? Redet darüber, wie ihr beide die Beziehung und das Sexleben wieder beleben könnt. Gib ihr die Chance, ihre Sicht der Dinge zu erklären, ohne ihr direkt Vorwürfe zu machen.