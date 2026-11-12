In St. Florian
Lenker kracht auf Flucht vor Polizei in Supermarkt
In St. Florian (Bezirk Linz-Land) ist am Donnerstag ein Autolenker in die Glasfassade eines Supermarktes gekracht. Der Mann hatte sich laut ersten Informationen der Polizei zuvor einer Anhaltung auf der Westautobahn (A1) entzogen. Auf der Flucht prallte er gegen das Eingangsportal des Geschäfts.
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Der Lenker blieb unverletzt, auch andere Personen kamen nicht zu Schaden.
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