oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In St. Florian

Lenker kracht auf Flucht vor Polizei in Supermarkt

In Supermarkt gerast
© foto-kerschi.at
Der Mann ließ sich zuvor laut Polizei auf der Autobahn nicht anhalten.
OE24 auf Google bevorzugen

In St. Florian (Bezirk Linz-Land) ist am Donnerstag ein Autolenker in die Glasfassade eines Supermarktes gekracht. Der Mann hatte sich laut ersten Informationen der Polizei zuvor einer Anhaltung auf der Westautobahn (A1) entzogen. Auf der Flucht prallte er gegen das Eingangsportal des Geschäfts.

Auch interessant

"Ebenezer": Johnny-Depp liefert 1. Weihnachtswunder

Amira Aly begeistert Fans mit gigantischer Geburtstagstorte

Schweinehaltung: Lorenz Mayr im Interview

Der Lenker blieb unverletzt, auch andere Personen kamen nicht zu Schaden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Löschwasser wird in Helfenberg knapp: Aufruf der Feuerwehr

AK OÖ: So schlecht beurteilen Oberösterreicher die Gesundheitsversorgung

Flughafen Linz 2025 wieder mit Verlust: 2,06 Mio. Euro

Medikamentenaufpreis: OÖ und Salzburg prüfen Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder

Friedenslicht ist in Österreich angekommen

Neue Landesrätin will Energiepolitik "ohne ideologische Scheuklappen"

Lenker kracht auf Flucht vor Polizei in Supermarkt

Christkindlmärkte: Wels und Steyr öffnen viel früher als Linz

Kindeswohl? Asyldrama um irakische Familie im Mühlivertel

Wirtschaftskammer OÖ: Senkung der Kammerumlage 2 beschlossen