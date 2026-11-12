Neue Landesrätin will Energiepolitik "ohne ideologische Scheuklappen"

Neben der Staffelübergabe an der SPÖ-Klubspitze im Oberöster­reichischen Landtag wurde neue ÖVP-Landesrätin angelobt.

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Der oberösterreichische Landtag hat am Donnerstag zu Beginn der Sitzung Sabine Engleitner-Neu (SPÖ) einstimmig zur Dritten Landtagspräsidentin gewählt. Sie hat mit Peter Binder die Funktion gewechselt, der nun SPÖ-Klubobmann ist. Zudem wurde die bisherige Landesfinanzdirektorin Christiane Frauscher zur ÖVP-Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Sport angelobt. In ihrer Antrittsrede skizzierte die 52-Jährige, die sich in ihrem Facebook-Profil als "Innviertlerin mit Herz für Oberösterreich" bezeichnet, u.a. einen Kurswechsel in der Energiepolitik.

Vier Arbeitsschwerpunkte

Insgesamt vier Arbeitsschwerpunkte habe sich die Neo-Landesrätin gesetzt. Zuerst nannte die Juristin die Stärkung von "Standort und Energie". Hier schlägt sie offenbar einen anderen Weg ein als ihr Vorgänger Markus Achleitner. Zur Energiestrategie gehöre, "dass man alle Möglichkeiten der erneuerbaren Energie ausnutzt: von der Wasserkraft über die Photovoltaik bis hin zum Wind. Wir müssen das gemeinsam betrachten: sachlich, technologieoffen und auch ohne ideologische Scheuklappen", hob sie hervor. Bisher steht Schwarz-Blau in Oberösterreich, was den Ausbau der Windkraft angeht, auf der Bremse. "Ich bin dazu da, Dinge zu ermöglichen und nicht zu verhindern", stellte sie klar.

Bürokratieabbau forcieren

Als weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit als Landesrätin nannte sie: "Arbeit mit Zukunft gestalten", was für sie mit Blick auf KI heißt, "die Technik muss den Menschen dienen". "Innovation und Forschung in die Wirtschaft", damit aus "guten Ideen" Arbeitsplätze werden. Und mit "mehr wirtschaften, weniger verwalten" will sie einen Bürokratieabbau, damit "Unternehmer wieder mehr Zeit dafür haben, was sie eigentlich tun wollen, nämlich wirtschaften".