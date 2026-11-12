Es geht los! Weihnachtszauber pur am Rathausplatz

Leuchtende Marktstände, herzhafte Leckereien und jede Menge Weihnachtsstimmung: Der allseits beliebte Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz öffnet am 13. November wieder seine Tore.

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Ab morgen lädt der Wiener Rathausplatz wieder zum spektakulärsten Weihnachtsmarkt der Stadt – mit Herzerlbaum, Eislaufplatz und einer gehörigen Portion Adventzauber. Dann heißt es wieder Flanieren zwischen festlich geschmückten Marktständen, duftenden Köstlichkeiten und liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk. Dabei wartet heuer ein ganz besonderes Schauspiel auf die Besucher: Halbstündlich vom Einbruch der Dunkelheit bis 21 Uhr schickt das Christkind jeden Tag sein großes Herz von einem 13 Meter hohen Turm über ein quer durch den Platz gespanntes Seil zum Herzerlbaum. Auf seinem 75 Meter langen Flug dahin bringt es diesen mit seinen 200 Herzen nach und nach zum Strahlen.

Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz lädt auch heuer wieder zum Flanieren ein. © Stadt Wien / David Bohmann

Der Wiener Christkindlmarkt hat aber auch abseits der Lichtershow einiges zu bieten. So können verliebte Paare am Bussiplatz besondere Wünsche und Liebesbotschaften hinterlassen, während sich Familien an einer 150 Quadratmeter großen Kindereisfläche erfreuen. Keinesfalls fehlen darf da natürlich der Eistraum: Auf 3.000 Quadratmetern spiegelglattem Eis und 300 Meter langen Traumpfaden gleiten Schlittschuhläufer durch den Rathauspark. Vom nostalgischen Riesenrad aus lässt sich das bunte Treiben hervorragend von oben betrachten. Wer es hingegen beschaulicher mag, spaziert von Krippe zu Krippe, wo sich 70 in mühevoller Handarbeit hergestellte Darstellungen finden - hergestellt vom Krippenverein Wien. Für musikalische Untermalung sorgen indes die Turmbläser sowie das Internationale Adventsingen im Rathaus.

Das große Herz "fliegt" allabendlich quer über den Rathausplatz. © Stadt Wien / David Bohmann

Das Herzstück bilden auch heuer wieder rund 100 Marktstände, die alljährlich zu den absoluten Publikumsmagneten zählen. Von Langos, Maroni, Lebkuchen und Punsch bis zu handgefertigtem Schmuck, Spielwaren und unterschiedlichster Weihnachtsdeko wird eine schier unendliche Auswahl geboten. Ein Fun Fact: 75 Prozent der Produkte, Speisen und Getränke vor Ort stammen aus biologischem und nachhaltigem Anbau. Der Christkindlmarkt ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet und am 24. Dezember bis 18:30 Uhr. Schluss ist am 26. Dezember, während der Eistraum noch bis einschließlich 6. Jänner 2027 geöffnet bleibt.