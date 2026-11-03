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Nach Pause zurück!

Winterzauber im MQ - mit Punsch, Musik und Eisstock-Spaß

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Weihnachtlich geschmückter Platz mit Bühne, Live-Musik, Lichtern und vielen Menschen im MuseumsQuartier.
© Thomas Meyer
Nach einem Jahr Pause verwandelt sich der Haupthof des MuseumsQuartiers (MQ) ab 12. November wieder in eine winterliche Erlebniswelt mit kulinarischen Köstlichkeiten und jeder Menge Freizeitspaß.
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Wien bekommt einen seiner beliebtesten Winter-Treffpunkte zurück! Ab 12. November lockt das MQ nach einem Jahr Pause wieder mit stimmungsvoller Beleuchtung, kostenlosen Konzerten und kulinarischen Schmankerln. Los geht es um 18 Uhr mit einem Eröffnungsabend, der mit Musik rot-weiß-roter Künstler begleitet wird: Singer-Songwriterin sanna frankie präsentiert ihr neues Album "cerberus", danach bringt die Wiener Band Culk ihren Sound in den Haupthof, ehe ein DJ-Set den Auftakt abrundet.

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Auch danach wird einiges geboten, wenn beispielsweise jeden Mittwoch bei den kostenlosen "MQ Tunes" heimische Bands auf der Open-Air-Bühne das Publikum zum Jubeln bringen. Mit dabei sind Belle Fin, Mwita Mataro, Soulparlez, Skofi und RUHMER. Dienstags und donnerstags laden DJ-Sessions beim roten K67-Kiosk zum Verweilen ein. Hinzu kommen das Winter Race im Wasserbecken und die beliebte Eisstockbahn. Kulinarisch warten unter anderem Bio-Glühwein, Ginger Chai, Kuchen und gebrannte Mandeln.

Belebter, festlich beleuchteter Platz im MuseumsQuartier Wien im Winter bei Nacht.
Der Winter im MQ läuft von 12. November bis 23. Dezember. © Thomas Meyer

Der Winter im MQ läuft bis 23. Dezember. Geöffnet ist montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bereits ab 14 Uhr. Achtung: Das allseits beliebte Eisstockschießen ist sogar bis 6. Jänner möglich. Damit wird das MQ endlich wieder zum Treffpunkt für alle, die den Wiener Winter mit Musik, Genuss und Bewegung erleben wollen.

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