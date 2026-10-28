"Unser Liesing" sagt DANKE!

Mit der Kampagne "Unser Liesing" will die ÖVP Liesing jene engagierten Bürger, Vereine und Betriebe vor den Vorhang holen, die den Bezirk Tag für Tag lebenswert machen.

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Ob im Sportverein, in der Gastronomie oder im Geschäft ums Eck: Viele Menschen leisten einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft, und das, ohne große Aufmerksamkeit dafür zu erlangen. Ein Beispiel ist das Restaurant Asia Garten, das auf eine 25 Jahre lange Tradition mitten in Liesing zurückblickt. Auf der anderen Seite stehen die Sportunion Mauer oder der AC Sagittarius für das vielfältige Vereinsleben im 23. Bezirk.

Markus Fiala und Patrick Gasselich (beide ÖVP) beim AC Sagittarius. © ÖVP Liesing

Die Initiative soll zeigen, wie Ehrenamtliche, Unternehmer und engagierte Persönlichkeiten mit unermüdlichem Einsatz dazu beitragen, dass gelebtes Gemeinschaftsgefühl keine leere Worthülse ist. Die ÖVP Liesing lädt die Bevölkerung dazu ein, weitere Menschen und Betriebe vorzuschlagen, deren Begeisterung für die Allgemeinheit besondere Anerkennung verdient.

Markus Fiala und Patrick Gasselich (beide ÖVP) bei der Sportunion Mauer. © ÖVP Liesing

"Als ÖVP Liesing ist es uns ein besonderes Anliegen, jene Menschen vor den Vorhang zu holen, die durch ihr herausragendes Engagement und ihren täglichen Einsatz Verantwortung übernehmen und unsere Gemeinschaft stärken. Denn wer anpackt, sich für andere einsetzt und etwas für Liesing bewegt, verdient unsere Anerkennung und ein aufrichtiges Danke", betonen Patrick Gasselich und Markus Fiala von der Wiener Volkspartei.