Pokemon: Wertvolle Glurak-Karte wird in Wien versteckt

Wer schnell ist und den richtigen Riecher hat, könnte am Wochenende eine wertvolle Pokémonkarte ergattern. Zum Abschluss einer wochenlangen Schatzsuche wird Glurak in Wien versteckt.

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Mehr als 90 Pokémonkarten sind in den vergangenen Wochen bereits in Wien entdeckt worden. Doch die wertvollste hat sich "SpielRaum" für das große Finale seiner Schatzsuche "Geo Catch ’em all" aufgehoben. Mit Glurak wartet nun der Höhepunkt einer ungewöhnlichen Aktion, die zahlreiche Sammler auf die Straßen der Stadt gelockt hat.

Bei der stadtweiten Schatzsuche hat SpielRaum wertvolle Sammelkarten der ersten Pokémon-Generation an unterschiedlichen Orten versteckt. Wer eines der begehrten Stücke ergattern wollte, musste sich auf die Suche nach den Verstecken machen. Zahlreiche Fans haben ihr Glück versucht und konnten sich über besondere Fundstücke freuen. Nun geht die Aktion in ihre letzte Runde, bei der eine der bekanntesten Pokémon-Figuren im Mittelpunkt steht.

Glurak-Karte wird am Wochenende versteckt

Am Freitag oder Samstag soll die begehrte Glurakkarte an einem noch unbekannten Ort in Wien versteckt werden. Laut dem Veranstalter handelt es sich dabei um die wertvollste Karte des Sets. Wo genau der Schatz auf seinen Finder wartet, bleibt vorerst geheim. Eine wichtige Information hat der Veranstalter allerdings bereits verraten.

Wer bei der Jagd nach Glurak mitmischen möchte, sollte die Website von SpielRaum im Auge behalten. Dort wird am jeweiligen Aktionstag um Punkt 15 Uhr der entscheidende Hinweis veröffentlicht. Ab diesem Moment kommt es darauf an, den Tipp richtig zu deuten und das Versteck möglichst schnell ausfindig zu machen. Schließlich dürfte die Konkurrenz unter den Pokémonfans groß sein.

Pokémon-Fans auf Kartenjagd

Mit "Geo Catch ’em all" hat "SpielRaum" das klassische Sammeln von Pokémonkarten in eine Schatzsuche quer durch Wien verwandelt. Statt die begehrten Stücke zu kaufen oder zu tauschen, konnten Fans mit etwas Spürsinn selbst eines der versteckten Sammlerstücke entdecken. Nach mehr als 90 gefundenen Karten neigt sich die Aktion nun dem Ende zu.

Mit Glurak wartet zum Abschluss noch einmal ein besonders begehrter Fund auf die Teilnehmer. Wer am Wochenende den richtigen Riecher hat, könnte die letzte große Trophäe der Schatzsuche mit nach Hause nehmen.