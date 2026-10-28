Halloween im Haus des Meeres: Mutprobe mit Spinnen, Haien & Küchenschaben

Am 30. Oktober verwandelt sich das Haus des Meeres in eine tierisch gute Gruselwelt, in der mutige Besucher auf haarige Krabbler, bissige Haie und jede Menge monströser Überraschungen treffen.

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Im Haus des Meeres wartet am 30. Oktober ein Halloween-Programm, das selbst Hartgesottene ins Mark gehen dürfte - mit krabbeligen Mutproben, kniffligen Rätseln und einer extra Portion Horror-Spaß für die ganze Familie. Los geht es um 10 Uhr, wenn ein Gruselpfad kleine wie große Besucher durch die Meeresschutzausstellung führt. Die Aufgabe: den schaurigen Weg bewältigen, ohne einen einzigen Laut von sich zu geben. Klingt erst einmal einfach - doch ist sie das am Ende wirklich?

Beim gruseligen Krabbeln können alle ihren Mut auf die Probe stellen. © Haus des Meeres

Zur Mittagszeit wird es besonders schlüpfrig: Ab 12 Uhr können Mutige Madagaskar-Fauchschaben, große Achatschnecken oder sogar Geißelspinnen aus nächster Nähe erleben – und sogar auf die Hand nehmen! Am Nachmittag sind dann alle Augen auf die hauseigenen Haie gerichtet, die bei der Fütterung um 15:30 Uhr ihre beeindruckenden Zähne zeigen. Guides erklären bei dieser Gelegenheit, warum die Meeresräuber oft gefährlicher wirken, als sie tatsächlich sind, und liefern spannende Einblicke in die Welt weiterer Meeresbewohner wie Rochen oder Piranhas.

Bei der Schminkstation werden süße Kinder in kleine Monster verwandelt. © Haus des Meeres

Wer es lieber kreativ mag, kann sich zwischen 10 und 17 Uhr als Dracula, Medusa oder ein anderes Gruselwesen schminken lassen. Darüber hinaus entstehen an der Bastelstation Monsterkronen aus herbstlichen Materialien. Und für kleine Spürnasen gibt es das KürBissen-Quiz in der Guide-Me-App: Hinter geschnitzten Kürbissen verstecken sich Buchstabenkombinationen, die Hinweise auf die Tiere geben. Wer alle Fragen richtig löst, darf sich über eine kleine Belohnung freuen. Aber ganz gleich, ob Gruselpfad, Krabbel-Mutprobe oder Kürbisrätsel - im Haus des Meeres wird Halloween garantiert zum tierischen Abenteuer für die ganze Familie.