Balkonkonzerte bringen Wiener City zum Klingen

Von Pop über Jazz bis Beatbox reicht das Programm von "VOICE MANIA". Zum Auftakt am 6. November gibt es kostenlose Balkonkonzerte.

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Wer am Freitag, dem 6. November, durch die Wiener Innenstadt spaziert, sollte auch die Ohren offen halten. Denn an diesem Nachmittag kommt die Musik aus einer ungewöhnlichen Richtung. Von Balkonen und aus der Peterskirche erklingen Stimmen, die ganz ohne Instrumente und Verstärker auskommen. Mit dem kostenlosen Konzertformat "Balcanto" startet das internationale A-cappella-Festival "VOICE MANIA" in seine diesjährige Ausgabe.

Zwischen 14 und 17 Uhr werden Balkone zu kleinen Konzertbühnen. Wer durch die Innenstadt spaziert, kann einfach stehen bleiben und zuhören. Statt großer Bühnen und aufwendiger Technik steht allein die menschliche Stimme im Mittelpunkt. Der Eintritt ist frei.

A-cappella-Gesang im Supermarkt

Eine Premiere gibt es heuer auch. Erstmals macht das Festival im SPAR am Schottentor Station. Dort geht das musikalische Programm nach den Balkonkonzerten weiter. Von 17.30 bis 19 Uhr verwandeln sich die Markthalle und das Foyer in eine ungewöhnliche Konzertkulisse. Zwischen den alltäglichen Einkäufen sind dann A-cappella-Klänge zu hören.

Hinter "VOICE MANIA" steht Nuschin Vossoughi, die das Festival 1998 gegründet hat und seither leitet. Ihr Konzept ist es, die Vielfalt der menschlichen Stimme einem breiten Publikum näherzubringen und Musik auch abseits klassischer Konzertsäle erlebbar zu machen.

Mit dem Auftakt in der Innenstadt beginnt zugleich ein ganzer Monat voller Vokalmusik. Bis zum 6. Dezember treten österreichische und internationale Künstler im Theater am Spittelberg und im Metropol auf. Das Programm reicht von Pop und Jazz über World Music bis zu Beatbox, Comedy und vokaler Artistik. Instrumente braucht es dafür nicht, denn bei "VOICE MANIA" übernehmen die Stimmen selbst die gesamte musikalische Arbeit.