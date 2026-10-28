Novum: Vienna Design Week schreibt künstlerische Leitung aus

Der bisherige Festivaldirektor Gabriel Roland legt sein Amt auf eigenen Wunsch hin zum Jahresende zurück.

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Nach ihrer 20-Jahre-Jubiläumsausgabe schreibt die Vienna Design Week die künstlerische Leitung erstmals öffentlich aus. Gabriel Roland legt seine Position als Festivaldirektor auf eigenen Wunsch mit Ende des Jahres zurück, um sich nach zehn Jahren beruflich neu zu orientieren, hieß es in einer Aussendung vom Mittwoch. Gesucht wird für drei Jahre ab 2027 eine Person, die das Festival gemeinsam mit dem bestehenden Team und dem Vorstand weiterentwickelt.

Die neue künstlerische Leitung soll eigene Schwerpunkte setzen und die Grundgedanken der Design Week weiterführen, wurde betont. Die Ausschreibung richtet sich demnach an Personen mit ausgeprägter kuratorischer Expertise im Designfeld, fundierten Kenntnissen der nationalen und internationalen Designszene sowie Erfahrung in der Entwicklung von Designformaten, der Festivalorganisation und der Teamführung. Erwartet werden außerdem Kenntnisse in Budgetierung sowie im Einwerben von Förderungen, Drittmitteln und Sponsoring. (APA)