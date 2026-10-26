Süßes, Drinks & Gänsehaut: So gruselig wird Halloween in Niederösterreich

Von düsteren Burgruinen bis zu schaurigen Horrorhäusern fährt Niederösterreich zu Halloween schwere Gruselgeschütze auf. oe24 verrät, welche Veranstaltungen man sich rund um den 31. Oktober keinesfalls entgehen lassen sollte!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn Hexen kichernd durch alte Gemäuer ziehen, Zombies aus dem Dunkeln wanken und Kindertrupps auf Süßigkeitenjagd gehen, verwandelt sich ganz Niederösterreich in ein Labyrinth aus Schauer-Partys und Gruselpfaden. Rund um den 31. Oktober wird Halloween zum ultimativen Fest für Groß und Klein, bei dem Gänsehaut und Nervenkitzel garantiert nicht zu kurz kommen. oe24 hält eine Auswahl an düsteren Burgruinen und schrecklich-schönen Horrorwelten parat, die zu besuchen sich besonders lohnt!

Burgruine Aggstein: Von 30. Oktober bis 1. November wird es auf der historischen Burg alles andere als besinnlich. Hexen, Feuer- und Tanzshows, düstere Gestalten, Schmieden und Kartenlegen sorgen für mittelalterliche Gänsehautstimmung. Am Freitag steht außerdem ein Feuerwerk auf dem Programm.

Eis-Greissler Krumbach: Im Erlebnispark in der Buckligen Welt gibt es bei den Gruseltagen bis 5. November täglich von 11 bis 21 Uhr ein Monster-Maislabyrinth, eine Dracula-Zaubershow, ein 5D-Gruselkino und weitere Halloween-Attraktionen. Kinderschminken, Tattoos und "Süßes oder Saures" machen den Ausflug auch für jüngere Besucher spannend.

Schloss Hof: Beim "Gruseligen Herbst" verwandelt sich das Schloss in eine sagenumwobene Kulisse. Das Programm verspricht schaurige Überraschungen und Unterhaltung für Groß und Klein – ideal für alle, die eine historische Atmosphäre mit besonderer Halloween-Stimmung verbinden möchten.

Erlebnispark Gänserndorf: An Halloween wartet der Erlebnispark mit einem Gruselzelt zum Basteln, Halloween-Zauberer und Kinderschminken. Damit eignet sich das Fest besonders für Familien, die in den Herbstferien einen abwechslungsreichen Ausflug ins Freie planen.

Horrorweg Tulln: Am 30. Oktober machen Schauspieler in bester Horrormanier den Wasserpark zu einer düsteren Erlebniswelt. Unerwartete Begegnungen und schaurige Wendungen sollen für Nervenkitzel unter den Gästen sorgen.

Parcours Bad Vöslau: Beim Halloween-Parcours nahe dem Kurpark warten Gänsehautstationen, gestaltet von hiesigen Vereinen und der Feuerwehr. Eine Runde wird von Guides begleitet und dauert etwa eine Stunde.

Haunted House Ravelsbach: Das Horrorhaus in der Bachgasse öffnet am 31. Oktober von 15 bis 23 Uhr seine Türen. Dabei handelt es sich um ein Erlebnis-, Stationen- und Horrortheater, bei dem Teilnehmende auf einer fünf Kilometer langen Strecke innerhalb von zwei Stunden Mutproben meistern und Rätsel lösen müssen.

Escape Haus Traismauer: Wer sich gern erschrecken lässt, bekommt bei einem inszenierten Horror-Rundgang mit Live-Erschreckern, Jumpscares sowie Licht- und Soundeffekten die volle Dosis Gänsehaut. Das kurze, aber aufregende Erlebnis dauert rund zehn Minuten.

Fischapark Wiener Neustadt: Grusel-Labyrinth, Kürbiswerkstatt, Schminkstation und Wahrsagerzelt - hier wird ein Programm geboten, das garantiert für Abwechslung sorgt. Als besonderes Highlight wartet die Show "The Other Side" mit Tanz, Gesang und Performance.

Innenstadt Baden: Am 31. Oktober ziehen unheimliche Gestalten durch die Badener Innenstadt. Särge und Grabsteine machen altbekannte Plätze zu schaurigen Kulissen – ein Halloween-Ausflug für alle, die sich gerne mitten im Stadtgeschehen tummeln.