LH eröffnet neues Amtsgebäude und Wirtschaftshof in Klosterneuburg

Das neue Amtsgebäude der Bauabteilung und der neue Wirtschaftshof wurden am heutigen Freitag in der Magdeburggasse in Klosterneuburg im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeister Christoph Kaufmann, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, NÖ Militärkommandant Georg Härtinger und zahlreichen Ehrengästen eröffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Dieses Amtsgebäude und der Wirtschaftshof haben eine große Verantwortung, dass diese Stadt Klosterneuburg läuft", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. "Wenn aus drei Standorten ein Standort wird, ist es eine riesige Dimension, die hier entstanden ist."

Rund 14,5 Millionen Euro seien "in äußerst herausfordernden Zeiten investiert worden und es ist wichtig, dass investiert wird, denn die Stadt setzt auch wichtige Impulse für die Wirtschaft", so Mikl-Leitner. Es sei ein vorbildhaftes Projekt, "das vor allem für das Funktionieren der Stadt große Verantwortung hat." Es seien die Mitarbeiter, "die die Stadt am Laufen halten, ihr bietet ein super Service", dankte die Landeshauptfrau. In Klosterneuburg sei alles in Bewegung, "wenn es um den Bau von Kindergärten geht, wenn ich an den Schulbau denke, wenn ich an das ISTA denke, dass den Namen Klosterneuburg in die Welt trägt, oder wenn ich an die vielen Betriebsansiedelungen denke."

Bürgermeister Christoph Kaufmann sagte: "Wir eröffnen heute ein großes und wichtiges Projekt für die Stadtgemeinde Klosterneuburg." Von 2015 bis 2026 seien die Planung und Entstehung des Projekts ein langer Weg gewesen, "wir wussten aber immer, dass wir gegenüber den Mitarbeitern eine große Verantwortung haben. Hier ist ein Projekt mit Vorbildwirkung errichtet worden, das 160 Mitarbeiter und einen großen Fuhrpark beheimatet."

Baudirektor Peter Neubauer erklärte zur Entstehung des Projekts: "Für uns war wesentlich, zu erheben, was wir für die Zukunft brauchen und was die Mitarbeiter in Zukunft brauchen." Es sei beeindruckend gewesen, "welches unglaubliche Fachwissen und welche Konstruktivität die Mitarbeiter eingebracht haben." So seien moderne Arbeitsplätze und top-ausgestattete Werkstätten entstanden.

Dietmar Schuster, Referatsleiter Wirtschaftshof, ergänzte: "Drei Standorte zusammenzuführen, war ein Vergnügen und keine Arbeit, denn wir konnten Wege verkürzen und haben auch sehr auf das Thema Nachhaltigkeit geachtet." So wurden etwa zwei Wärmepumpen und eine PV-Anlage installiert.

In einer Interviewrunde kamen ebenfalls die Stadträte Karl Schmid-Wilches, Roland Honeder, Clemens Ableidinger und Johannes Edtmayer sowie Mitarbeiter Roman Dilly zu Wort. Gesegnet wurde das neue Gebäude durch Dechant Reinhard Schandl und die evangelische Pfarrerin Kerstin Fritz.

Das neue Verwaltungsgebäude in Klosterneuburg beherbergt seit 12. Oktober Baudirektion, Baubehörde, Gebührenstelle, Stadtplanung, Tiefbau und Verkehr sowie den Wirtschaftshof.