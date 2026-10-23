Schöne Herbstferien mit dem Familienland*Pass

Die Herbstferien bieten Familien in Niederösterreich die ideale Gelegenheit, gemeinsame Zeit zu verbringen und die vielfältigen Angebote des Familienland*Passes zu nutzen.

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Mit attraktiven Aktionen und Ermäßigungen bei rund 500 Partnerbetrieben eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten für spannende Indoor- und Outdoor-Aktivitäten.

"Die Angebote unserer zahlreichen Partnerbetriebe laden Familien dazu ein, Niederösterreich zu entdecken, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig das Familienbudget zu entlasten. Der Familienland*Pass bietet gerade in den Herbstferien viele attraktive Möglichkeiten für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung", betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Zusätzlich läuft noch bis 15. November die Aktion "Bunter Herbst". Dabei gewähren 15 ausgewählte Partnerbetriebe Inhaberinnen und Inhabern des Familienland*Passes zusätzliche Rabatte und überraschen Familien mit besonderen Aktionen und Goodies.

Die Herbstferien eignen sich auch hervorragend für einen Besuch der Museen und Ausstellungen Niederösterreichs. Im Rahmen der Aktion Museum12 können Familien mit dem Familienland*Pass insgesamt 16 teilnehmende Museen zum vergünstigten Eintrittspreis von nur zwölf Euro pro Museum besuchen (bitte Öffnungszeiten beachten). An der Aktion beteiligen sich: das Arnulf Rainer Museum, das Egon Schiele Museum in Tulln, das Karikaturmuseum Krems, die Kunsthalle Krems, die Landesgalerie Niederösterreich, das MAMUZ Asparn an der Zaya und das MAMUZ Museum Mistelbach, das Museum Niederösterreich in St. Pölten, die Römerstadt Carnuntum, die Schallaburg, das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz, das KinderKunstLabor für zeitgenössische Kunst St. Pölten, das Museum Gugging, die Ehemalige Synagoge St. Pölten, das Haus der Wildnis und die NÖ Landesausstellung.