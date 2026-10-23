Nationalfeiertag-Wanderung im Nationalpark Thayatal

Der Herbst ist im Nationalpark Thayatal angekommen und mit ihm eine der schönsten Zeiten, um die Wälder rund um Hardegg zu Fuß zu erkunden.

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Während sich Buchen, Eichen und Hainbuchen in kräftigen Gelb-, Orange- und Rottönen zeigen, geht die Besuchersaison langsam ihrem Ende entgegen. Bis das Nationalparkhaus am 2. November seine Türen für heuer schließt, wartet Ende Oktober allerdings noch ein abwechslungsreiches Programm - allen voran der traditionelle Nationalparkwandertag am Nationalfeiertag.

Gemeinsam unterwegs am Nationalfeiertag

Am Montag, 26. Oktober, lädt der Nationalpark Thayatal mittlerweile traditionsgemäß dazu ein, den Nationalfeiertag gemeinsam draußen zu verbringen. Start ist um 10 Uhr beim Nationalparkhaus, wo Nationalparkdirektor Christian Übl und Hardeggs Bürgermeister Friedrich Schechtner die Wandernden begrüßen. Anschließend stehen zwei unterschiedlich schwierige Routen zur Auswahl, die beide durch den herbstlichen Nationalparkwald nach Hardegg und über das Maxplateau zu zwei der schönsten Aussichtspunkte rund um die kleinste Stadt Österreichs führen.

Gerade Ende Oktober zeigt sich der "Green Canyon" von seiner farbenprächtigsten Seite. Von Reginafelsen und Maxplateau reicht der Blick über die bewaldeten Hänge des Thayatals und hinunter auf Hardegg mit seiner mächtigen Burganlage - eine Kulisse, für die sich der eine oder andere zusätzliche Höhenmeter lohnt!

Am Maxplateau wartet außerdem eine Labstation auf die Wandernden: Barbara Gschwandtner vom Café-Restaurant s’Schmankerl sorgt mit Speisen und Getränken für die nötige Stärkung, während die fröhliche Gesellschaft von einem Ensemble der Grenzlandkapelle Hardegg musikalisch begleitet wird. Damit bleibt zwischendurch auch genügend Zeit, um eine Pause einzulegen, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die herbstliche Natur zu genießen.

Hardegg mit Burg © Nationalpark Thayatal Mark Graf

Herbstferien mit Frieda & Carlo

Auch nach dem Wandertag lohnt sich ein Besuch im Nationalparkhaus. Während der gesamten Herbstferien finden die beliebten Wildkatzenfütterungen täglich um 15.30 Uhr statt. Dabei können Besucher:innen das berühmte Wildkatzenpärchen Frieda & Carlo in Österreichs größter Wildkatzenanlage beobachten und erfahren, wie ihre wildlebenden Verwandten durch die Wälder streifen, Beute aufspüren und warum man sie in freier Natur nur äußerst selten zu Gesicht bekommt.

Auch am Mittwoch, den 28. Oktober, 14 Uhr dreht sich alles um die scheue Waldbewohnerin. Bei "Aug in Aug mit der Wildkatze" begeben sich Kinder und Familien mit detektivischem Gespür auf ihre Fährte. Gemeinsam wird ausprobiert, wie Wildkatzenforscher mit Lockstöcken und Fotofallen arbeiten, welche Lebensräume die Tiere brauchen und was die Europäische Wildkatze von unseren Hauskatzen unterscheidet. Zum Abschluss warten auf die fleißigen Forschenden natürlich auch Frieda & Carlo bei ihrer Fütterung.

Mit Laternen durch die alten Mauern der Ruine Kaja

Am Samstag, 31. Oktober, führt das Herbstprogramm noch einmal hinaus in den Nationalparkwald. Beim "Lichterfest in altem Gemäuer" wird die Ruine Kaja zum Schauplatz eines stimmungsvollen Nachmittags für Familien. Gemeinsam mit Nationalpark Rangerin Sophie Bernet geht es durch Keller, Burghof und hinauf zum Bergfried, während unterwegs Geschichten über die Vergangenheit der Burg und die Natur rund um die alten Mauern erzählt werden. Anschließend werden bunte Laternen gebastelt, mit denen bei Einbruch der Dunkelheit der Wald rund um die Ruine erleuchtet wird. Am Lagerfeuer klingt der Nachmittag schließlich gemeinsam gemütlich aus: mit unseren schönsten Geschichten und leckeren Špekáčky, den typisch tschechischen Würsteln.

Noch bis 2. November ins Nationalparkhaus

Bis einschließlich 2. November bleibt das Nationalparkhaus geöffnet. Neben Informationen und Wandertipps können Besucher:innen dort noch einmal die aktuelle Ausstellung besuchen und den Nationalparkfilm sehen. Damit bieten die Herbstferien eine gute Gelegenheit in dieser Saison, einen Ausflug in den bunten Nationalparkwald mit einem Besuch im Nationalparkhaus zu verbinden. Während die Natur des Nationalparks im Winter natürlich für alle Naturliebhaber:innen zu Besuchen einlädt, gibt es im Nationalparkhaus nur ein eingeschränktes Angebot. Wanderkarten und -tipps sind während der Bürozeiten der Verwaltung jederzeit erhältlich.