»Der Quiz Champion - Das Österreich-Deutschland-Special«

Finalrunde: Wer holt sich den Titel und die 100.000 Euro?

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Challenge. Der Weg zum "Quiz Champion"-Titel und den 100.000 Euro Preisgeld fordert den heute antretenden österreichischen und deutschen Kandidatenpaaren alles ab. Nach der bestandenen Schnellwissensrunde geht es für die Duos direkt in die Finalrunde, in der sie sich in fünf Wissensgebieten jeweils zwei prominenten Gegnerschaften stellen müssen. Dabei treffen sie im Fachbereich Musik auf Melissa Naschenweng und Vanessa Mai, in Erdkunde auf Barbara Wussow und Wigald Boning sowie in Sport auf Thomas Morgenstern und Franziska van Almsick. Zudem treten Dirk Stermann und Bastian Pastewka für Film und Fernsehen an, während Sarah Wiener und Nelson Müller die Kategorie Ernährung vertreten.

ORF 1

20.15 UHR