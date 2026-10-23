5 Gründe, warum die Winterzeit viel besser für uns ist

Am Sonntag werden die Uhren umgestellt. Während viele Menschen den hellen Sommerabenden nachtrauern und die "ewige Sommerzeit" fordern, dürften sich Experten freuen. Denn was viele nicht wissen: Die Winterzeit ist aus gesundheitlicher Sicht viel besser für uns.

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Forscher sind sich einig: Würden wir die Sommerzeit dauerhaft einführen, hätte das negative Folgen für unseren Körper. Eine aktuelle Übersichtsarbeit kanadischer Forscher aus dem Oktober 2026, veröffentlicht im Canadian Medical Association Journal, bringt es auf den Punkt: Die Winterzeit (also unsere eigentliche Normal- bzw. Standardzeit) ist für unseren Biorhythmus, unsere Stimmung und unseren Schlaf die weitaus bessere Wahl.

Hier sind 5 wissenschaftlich belegte Gründe, warum du dich über die Winterzeit richtig freuen solltest:

Natürliches Licht am Morgen

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Es geht nicht darum, wie lange es abends hell ist, sondern wann wir morgens das erste Licht abbekommen. Das Morgenlicht ist unser wichtigster biologischer Taktgeber. Es stoppt die Produktion des Schlafhormons Melatonin, kurbelt den Kreislauf an und stabilisiert unsere innere Uhr. Hätten wir im Winter dauerhaft Sommerzeit, müssten wir monatelang in tiefster Dunkelheit aufstehen. Die Winterzeit hingegen bringt uns das Licht am Morgen zurück, der beste natürliche Wachmacher!

Du kommst abends besser zur Ruhe

Experten weisen darauf hin, dass die Sommerzeit uns zu einem unnatürlichen Rhythmus zwingt. Vor allem Menschen, die ohnehin eher später müde werden (sogenannte "Eulen“), leiden unter der Sommerzeit. Die Normalzeit im Winter ist viel näher an der natürlichen Tageslichtverteilung. Sie beendet den ständigen „sozialen Jetlag" zwischen biologischen Bedürfnissen und dem Klingeln des Weckers. Wir kommen abends besser zur Ruhe und schlafen tiefer.

Mehr Leistungsfähigkeit und Konzentration

Wer besser schläft, leistet mehr. Die Rückkehr zur Winterzeit gibt uns nicht nur in der Umstellungsnacht eine ganze Stunde Schlaf zurück, sondern sorgt langfristig für eine bessere Schlafqualität. Studien der Uni Leipzig haben beispielsweise gezeigt, dass schon eine halbe Stunde mehr Schlaf die Leistungsfähigkeit um ein Drittel steigern kann. Die kanadischen Forscher betonen ebenfalls: Eine permanente Standardzeit würde verhindern, dass unsere Produktivität durch andauernden Schlafmangel leidet.

Ein Schutz für Herz und Gesundheit

Die Umstellung auf die Sommerzeit im Frühjahr bedeutet für unseren Körper eine echte Belastungsprobe. Studien deuten darauf hin, dass in den Tagen nach der Zeitumstellung das Risiko für Herzinfarkte und tödliche Verkehrsunfälle ansteigen kann, nicht zuletzt, weil uns eine Stunde Schlaf genommen wird und unsere innere Uhr aus dem Takt gerät. Die Normalzeit, also die Winterzeit, kommt unserem natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus dagegen deutlich mehr entgegen. Deshalb sprechen sich auch Schlafmediziner für eine dauerhafte Rückkehr zur Normalzeit aus, um die gesundheitlichen Folgen des künstlichen Eingriffs in unseren Biorhythmus zu reduzieren.

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Der beste natürliche Stimmungsaufheller

Der berüchtigte "Winterblues" hat oft weniger mit der Kälte zu tun als mit einem aus dem Takt geratenen Biorhythmus. Die Forscher der University of British Columbia heben hervor, dass genau das frühe Tageslicht, das wir durch die Winterzeit gewinnen, essentiell für unsere psychische Gesundheit ist. Es wirkt wie ein natürliches Antidepressivum, stabilisiert unsere Stimmung und macht uns widerstandsfähiger gegen Stress.