Neue Preise: Das zahlen Streaming-Kunden

Der Netflix-Boom ist ungebrochen. Jetzt wird der Streaming-Dienst trotzdem für seine Nutzer teurer. Kunden müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Österreich ist bei der letzten Preiserhöhung noch verschont geblieben. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Film-Gigant die Preise unter anderem in den USA und Großbritannien erhöht. Wann treffen die neuen Hamerpreise Österreich?

Preise in Deutschland gestiegen

Unsere deutschen Nachbarn zahlen jetzt schon mehr. Über 10 Prozent Aufschlag müssen Neukunden in der Bundesrepublik für das Angebot von Netflix hinblättern. Wer schon Netflix hat, der zahlt den alten Preis und bleibt von höheren Kosten verschont. Aber: wer die Branche kennt, der weiß, irgendwann wird jeder zur Kasse gebeten und muss mehr zahlen.

Wann zahlen Österreicher mehr?

Kommt nun auch die Preiserhöhung in Österreich? Das ist bis dato ungewiss. Was wohl sicher ist: irgendwann zahlen auch die Kunden in Österreich mehr für den beliebten Streaming-Dienst. Die Frage ist: wann? Netflix verdient sich derweil eine goldene Nase. Mehr als 8 Milliarden Euro allein Ende 2023. Auch die Zahl der Abonnenten steigt kontinuierlich. Netflix freut's!