Saisonal
Halloween - schöner gruseln
Ein bisschen Gänsehaut darf sein – auch im schön eingerichteten Zuhause. Zu Halloween verwandeln wenige gezielte Handgriffe den Eingangsbereich, das Wohnzimmer oder die gedeckte Tafel in eine Bühne für die Nacht der Geister. Schwarz, Creme und warme Orangetöne geben den Ton an. Wer es glamouröser mag, setzt goldene Akzente oder experimentiert mit dunklem Violett.
Kürbisse zeigen ihre elegante Seite
Der Kürbis bleibt der Star der Dekoration. Neben geschnitzten Gesichtern machen sich kleine Zierkürbisse auf Kommoden und Fensterbänken gut. Mit matter Farbe bemalt, wirken sie wie Designobjekte. Dazu passen knorrige Zweige, trockenes Laub und einzelne Federn. Ein schwarzer Kranz an der Haustür, bestückt mit Mini-Kürbissen und Fledermäusen aus Papier, stimmt schon beim Ankommen auf Halloween ein.
Lichtspiele für die Geisternacht
Für Atmosphäre sorgt vor allem das Licht. LED-Kerzen in Laternen und getönten Gläsern lassen Ecken geheimnisvoll schimmern. Eine feine Lichterkette zwischen Zweigen setzt zusätzliche Lichtpunkte. Aus schwarzem Karton ausgeschnittene Fledermäuse scheinen über Wände und Spiegel zu fliegen. Locker drapierte Mulltücher verwandeln kleine Kugeln in schwebende Gespenster.
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Grusel trifft Tischkultur
Auch der Esstisch darf sich verkleiden: Dunkle Servietten, ein Tischläufer aus grobem Leinen und kleine Kürbisse bilden die Basis. Rosmarinzweige und handgeschriebene Namenskärtchen ergänzen das Arrangement. Ein paar Spinnen aus Papier sorgen für den Gruselfaktor. Die Mitte bleibt niedrig dekoriert, damit Gäste einander sehen und zwischen all dem Spuk bequem anstoßen können
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