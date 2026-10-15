Halloween - schöner gruseln

Wenn Kürbisse leuchten und Schatten tanzen, zieht Halloween zu Hause ein. Mit dunklen Akzenten, Naturmaterialien und feinen Details bekommt der Grusel eine elegante Note.

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Ein bisschen Gänsehaut darf sein – auch im schön eingerichteten Zuhause. Zu Halloween verwandeln wenige gezielte Handgriffe den Eingangsbereich, das Wohnzimmer oder die gedeckte Tafel in eine Bühne für die Nacht der Geister. Schwarz, Creme und warme Orangetöne geben den Ton an. Wer es glamouröser mag, setzt goldene Akzente oder experimentiert mit dunklem Violett.

_Dunkle Eleganz. Schwarzes Besteck verleiht der Halloween-Tafel einen Hauch von Grusel. "Ebina" 24-tlg. Besteck-Set um 44,99 Euro. tchibo.at © Tchibo

Kürbisse zeigen ihre elegante Seite

Der Kürbis bleibt der Star der Dekoration. Neben geschnitzten Gesichtern machen sich kleine Zierkürbisse auf Kommoden und Fensterbänken gut. Mit matter Farbe bemalt, wirken sie wie Designobjekte. Dazu passen knorrige Zweige, trockenes Laub und einzelne Federn. Ein schwarzer Kranz an der Haustür, bestückt mit Mini-Kürbissen und Fledermäusen aus Papier, stimmt schon beim Ankommen auf Halloween ein.

Orange. Keramik-Kürbis mit LED, Durchmesser 10 cm & Höhe 9 cm um 7,95 Euro. floristik24.at © Hersteller

Lichtspiele für die Geisternacht

Für Atmosphäre sorgt vor allem das Licht. LED-Kerzen in Laternen und getönten Gläsern lassen Ecken geheimnisvoll schimmern. Eine feine Lichterkette zwischen Zweigen setzt zusätzliche Lichtpunkte. Aus schwarzem Karton ausgeschnittene Fledermäuse scheinen über Wände und Spiegel zu fliegen. Locker drapierte Mulltücher verwandeln kleine Kugeln in schwebende Gespenster.

Grusel-Deko. Luftballons "Day of Dead" mit 25 cm Durchmesser. 6 Stk. um 3,90 Euro. witte.at © Hersteller

Grusel trifft Tischkultur

Grusel im Glas. Beetlejuice – Schwarzes Glas mit Spinnen um 5,99 Euro. tkmaxx.com © TKmaxx

Auch der Esstisch darf sich verkleiden: Dunkle Servietten, ein Tischläufer aus grobem Leinen und kleine Kürbisse bilden die Basis. Rosmarinzweige und handgeschriebene Namenskärtchen ergänzen das Arrangement. Ein paar Spinnen aus Papier sorgen für den Gruselfaktor. Die Mitte bleibt niedrig dekoriert, damit Gäste einander sehen und zwischen all dem Spuk bequem anstoßen können