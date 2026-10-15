Der Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier hat am Mittwochabend seine Tournee zum zehnjährigen Jubiläum seines MTV-Unplugged-Auftritts gestartet. Das erste Konzert fand im Berliner Punch Line Club statt.

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Am Mittwoch begann für Andreas Gabalier die neue Tour, bei der er statt in Stadien vor allem in Opernhäusern und Konzertsälen auftritt. Einzig in Berlin machte der Musiker eine Ausnahme und wählte einen Club als Kulisse für die Premiere.

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Tschechisches Ensemble sorgt für Emotionen

Begleitet wird der Künstler von seiner Band und einem elfköpfigen Streicherensemble aus Tschechien. "Wir spielen die Tour mit einem Orchester, was es noch einmal ganz besonders macht", plauderte Gabalier im oe24-Talk schon vor dem Tour-Start. Die Musiker verspürten durch die Musik sofort eine tiefe emotionale Verbindung und hatten bereits bei den Proben Oft Tränen in den Augen. Zu Tschechien hat Gabalier einen persönlichen Bezug: Als Teenager verbrachte er zwei Wochen beim Schüleraustausch in Budweis, wo er mit 13 Jahren sein erstes Bier trank – das ihm damals allerdings gar nicht schmeckte.

Video zum Thema Gabalier: Tränen-Beichte zum Tour-Start © oe24

Große Hits und Zugabe

Auf der Bühne präsentierte der Musiker sämtliche Songs seines neuen Albums "Handwerk – 10 Jahre Unplugged" sowie bekannte Hits wie "Hulapalu" und "I sing a Liad für di". Als Zugabe spielte er "Amoi seg’ ma uns wieder" und erhielt dafür tosenden Applaus. Die Unplugged-Tour "10 Jahre Volks-Rock’n’Roller" umfasst insgesamt 21 Konzerte und läuft noch bis Mittwoch, 25. November 2026.