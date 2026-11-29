In der Heidi Horten Collection wird am 30. November eine ganz besondere vorweihnachtliche Tradition fortgesetzt: Das renommierte Museum im Herzen Wiens enthüllt seinen diesjährigen Künstler-Weihnachtsbaum, der von der gefeierten österreichischen Starkünstlerin Eva Schlegel gestaltet wurde.

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Wer im Advent nach Lametta, Lebkuchen-Kitsch und herkömmlichen Tannenzweigen sucht, wird in der Wiener Heidi Horten Collection heuer eines Besseren belehrt. Am 30. November setzt das renommierte Museumspalais im Herzen der Bundeshauptstadt seine Tradition fort und enthüllt einen Weihnachtsbaum, der mit klassischen Vorstellungen radikal bricht. Gestaltet von der österreichischen Ausnahmekünstlerin Eva Schlegel, verwandelt sich die Adventszeit im ersten Bezirk in einen avantgardistischen Schauplatz – hochkarätiger VIP-Auflauf inklusive!

"Reflections": Wenn die Wiener City mit der Kunst verschmilzt

Das Kunstwerk hört auf den vielversprechenden Namen "reflections" und entpuppt sich als spektakuläre Skulptur: Statt nadliger Äste setzt Schlegel auf ein faszinierendes Spiegelobjekt, das durch geschickte optische Brechungen den Innenraum des Museums nahtlos mit dem urbanen Außenraum verschmelzen lässt.

Die glänzenden Oberflächen fangen das flackernde vorweihnachtliche Stadtlicht ein und werfen es dynamisch in die Architektur des Hauses zurück. So entsteht ein faszinierendes Wechselspiel aus Licht, Raum und Betrachter – ein echter Coup für das Haus, das die weltberühmte Kollektion der verstorbenen Milliardärin und Kunstmäzenin Heidi Goëss-Horten hütet.

Eva SCHLEGEL, Erwin WURM © Andreas Tischler / Vienna Press

Hochkarätige Society-Garde beim Kunst-Gipfel

Zur Enthüllung am 30. November gibt sich das Who-is-Who der heimischen Kulturszene die Klinke in die Hand. Angeführt wird die illustre Schar von Publikumsliebling Lilian Klebow, Opern-Star Clemens Unterreiner und Bildhauer-Ikone Erwin Wurm.

Clemens Trischler und Gerda Rogers © Andreas Tischler / Vienna Press

Dass Kunst und Genuss in Wien seit jeher Hand in Hand gehen, beweist auch das Erscheinen von Zwei-Sterne-Koch Konstantin Filippou, während Autor Clemens Trischler das glanzvolle Parkett komplettiert.