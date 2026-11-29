In der Wiener Hofburg fand am Samstagabend mit der spektakulären Gala "RISE! ORANGE THE NIGHT" ein außergewöhnlicher Abend im Zeichen der Zivilcourage statt.

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Wo sonst feine Walzerklänge durch die prunkvollen Säle hallen, regierte am Samstagabend eine Inszenierung der absoluten Sonderklasse. Bei der glanzvollen Gala "RISE! ORANGE THE NIGHT" verwandelte sich die Wiener Hofburg in ein flammendes Epizentrum aus Weltklasse-Kunst, hochkarätiger Prominenz und entschlossener Solidarität. Über 1.000 Gäste folgten dem Ruf der beiden Initiatorinnen Christine Klimaschka und Christina Kaiser, die gemeinsam mit UN Women Austria und unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer ein kraftvolles Leuchtfeuer gegen Gewalt an Frauen und Mädchen entfachten.

Chiara Pisati und Lukas de Roode © Andreas Tischler / Vienna Press

Bereits am Orange Carpet auf der prunkvollen Feststiege, die vom Theaterkollektiv Nesterval kurzerhand zur immersiven Bühne umfunktioniert wurde, war klar: Das wird kein gewöhnlicher Society-Abend, sondern ein Abend mit Haltung.

Christine Klimaschka, Bogdan Roscic © Andreas Tischler / Vienna Press

Zwischen Ballett-Magie und brodelndem Dancefloor

Das künstlerische Programm, feinfühlig inszeniert von Nestroy-Nominee Christina Tscharyiski, bot Dramaturgie auf Weltniveau. Nachdem Songwriterin Christl und das Moderations-Duo Lilian Klebow und Mari Lang den Abend eröffnet hatten, riss die Latin-Grammy-nominierte Tamara Flores gemeinsam mit DJ Anna Ullrich den gesamten Festsaal vom Hocker. Für absolute Gänsehaut-Momente sorgte ein maßgeschneidertes Ballett-Duett der Staatsballett-Ikonen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner unter der Choreografie von Sophie Laplane, flankiert von virtuosen Klängen der Pianistin Alexandra Silocea sowie den Schwestern Ania und Sophie Druml.

Hubertus Hohenlohe und Ferdinand Habsburg. © Andreas Tischler / Vienna Press

Den Saal endgültig in ein Meer aus chromatischen Farbwellen tauchte Starkünstlerin Victoria Coeln mit ihrer Lichtintervention, bevor Star-DJ Dominique Jardin den imperialen Boden zum Vibrieren brachte. Den berührenden Schlusspunkt setzte Lilian Klebow höchstpersönlich: Begleitet von Pianist Bela Koreny sang sie mit "Für mich soll’s rote Rosen regnen" mitten ins Herz des Publikums.

Promi-Dichte bis in die letzte Reihe

Neben Schauspielerin Elke Winkens, Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz zeigten auch Rennfahrer Ferdinand Habsburg-Lothringen, Birgit Lauda-Sieberer, Filmproduzentin Lila Schwarzenberg, ORF-Gesundheitsexpertin Christine Reiler, Leona König sowie Hubertus Hohenlohe Flagge.

Alexander WRABETZ und Leona KÖNIG © Andreas Tischler / Vienna Press

Klartext sprach auch Volksanwältin Gaby Schwarz, die mit ihrer Initiative #mutfrauen aufrüttelte: Gewalt an Frauen sei niemals Privatsache, sondern verlange den Mut jedes Einzelnen, hinzusehen und Betroffenen den Rücken zu stärken.

Christine Reiler © Andreas Tischler / Vienna Press

Eine rauschende Hofburg-Nacht, die bewies: Wenn Österreichs Society laut wird, hallt die Botschaft weit über den letzten Applaus hinaus!