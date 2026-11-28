Unser Electroswing-König Parov Stelar zündet am 4. Dezember die neue Hit-Show "Artifact" in Wien. Über 13.000 Fans tanzen mit.

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Am 16. Mai begeisterte er in der Wiener Stadthalle ein Millionen- Publikum. Da liefert Parov Stelar mit dem Dancefloor-Kracher Black Lilies die große Pausen-Show zum Song Contest und stellte damit fast Siegerin Dara in den Schatten. Jetzt lässt er seine Electroswing-Hits wieder in Wien erklingen. Am Freitag zündet Parov die brandneue Show Artifact. Über 13.000 Fans tanzen mit. Es gibt nur mehr wenige Sitzplätze.

Mit der opulenten ESC-Show zu "Black Lilies" begeisterte Parov ein Millionen-Publikum. © ORF

Mit der Stadthallen-Show taucht Marcus Füreder, so unser Electro-Swing-König bürgerlich, in das Artifact-Universum ein:. Er kombiniert neue Arrangements mit erweiterten visuellen Welten und integriert gleichzeitig ausgewählte Parov Stelar Klassiker. Das Ergebnis ist eine kraftvolle, immersive Reise durch Klang, Licht und Storytelling. "Ein Abend, der alles verbindet, was mich inspiriert inklusiver neuer Ära, neuer Sound neuer Vision," erklärt er sein "Heimspiel".

2027 gibt's die große Österreich Tour © oeticket

2027 legt er dann mit ungewöhnlich vielen Österreich-Konzerten nach und zündet gleich drei Open Air Konzerte in der Grazer Freiluft Arena (3. Juli), vor der Festung Kufstein (8. Juli) und auf der Linzer Donaulände (10. Juli).