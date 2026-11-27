2 Konzerte im Happel
Kreischalarm um die Backstreet Boys in Wien – deine Ticket-Info
Im Dezember 2025 ließen sie Schladming ausflippen. 50.000 Fans bei drei Konzerten. Jetzt sorgen die Backstreet Boys in Wien für Kreischalarm. oe24 Leser wissen es bereits seit de n frühen Morgenstunden - jetzt ist es offiziell: Am 24. und 25. Juni tanzen Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell und Kevin Richardson für ein Hit-Doppelpack im Happel Stadion an. Die Tickets für den Konzerthit, den Brian mit einem witzigen Mozart-Video anteaste, gibt es ab 1. Dezember im Fan-Pre-Sale bei Ticketmaster. Der reguläre Vorverkauf bei oeticket und ticket24.at startet dann am Freitag, den 4. Dezember.
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So kündigen die Backstreet Boys ihre Wien-Konzerte an:
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Mit ihrem Wien-Doppelpack stellen sich die Backstreet Boys auf eine Stufe mit Robbie Williams, Ed Sheeran, Rammstein, AC/DC oder Helene Fischer, die ja ebenfalls einen Doppelschlag im Happel Stadion- zündeten. Nur das Konzert-Quartett von Coldplay (2024) bleibt weiterhin unerreicht.
In Wien, wo die Backstreet Boys aufgewärmt von Hallenkonzerten in London, den Start ihrer Stadien-Tournee 2027 feiern, dürfen die Fans ein gigantisches Hit-Feuerwerk erwarten. Mit allen Chart-Krachern von "I Want It That Way" über „Quit Playing Games” bis Everybody (Backsteet’s Back). Dazu gibt’s legendäre Tanz-Choreografie, eine Bombast-Videoshow und atemberaubende Showeinlagen. Bei der Stadion-Serie im Düsseldorf flog man ja im Sommer für 400.000 gleich auf fünf Hoverboards ein.
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