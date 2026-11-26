TV-Koch Gordon Ramsay hat einige ereignisreiche Tage hinter sich. Zuerst wird der Brite der neue Host bei der Neuauflage von 'Top Gear'. Danach freut er sich über sein erstes Enkelkind.

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Am Wochenende war Gordon Ramsay beim Großen Preis von Las Vegas in der Box von McLaren. Dann kam am Mittwoch der erste Paukenschlag: Der britische TV-Koch wird einer der Moderatoren bei der Neuauflage von Top Gear, die 2028 an den Start gehen soll. Am Donnerstag folgte die nächste Traum-Nachricht.

Seine Tochter Holly Ramsay-Peaty (26) und Schwimm-Olympiasieger Adam Peaty (31) haben ihr erstes gemeinsames Kind, die kleine Daphne, bekommen. Somit wird der schreiende TV-Koch zum ersten Mal Opa.

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"Willkommen, Miss Daphne"

Holly präsentierte die ersten Aufnahmen ihrer Tochter auf Instagram. Gleichzeitig bedankt sie sich bei den Ärzten, Pflegekräften und Hebammen. Auch Gordon meldete sich zu Wort. Der TV-Koch schrieb: "Willkommen, Miss Daphne." Zusätzlich bezeichnete er seine erste Enkelin als das "perfekte vorzeitige Weihnachtsgeschenk". Mit Kindern kennt sich der Brite sehr gut aus.

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Er ist schon sechsfacher Vater. Sein jüngstes Kind Jesse ist erst 2023 zur Welt gekommen. Damit ist Jesse nur drei Jahre älter als seine Nichte.

Perfekter Jahresabschluss

Am 18. November erhielt Ramsay einen Stern auf dem Walk of Fame. Schon da betonte er, dass seine Tochter hochschwanger sei und es sich nur noch um Tage handelte. Holly war sogar mit auf dem Weg nach Los Angeles. Wenn die Wehen während des Fluges auftreten würden, hatten die Gordons einen Plan. Das Kind müsse dann eben im Flugzeug zur Welt kommen.

Lange brauchten Holly und Adam für ihr erstes Kind nicht. Die beiden heirateten im Dezember 2025 in der Bath Abbey. Nicht einmal ein Jahr später ist Gordon Ramsay nun "Papa G", so wünscht sich der TV-Koch, von seinen Enkelkindern genannt zu werden.