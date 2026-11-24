Als Flaschengeist in der Kultserie "Bezaubernde Jeannie" verzauberte Barbara Eden in den 1960er-Jahren ein weltweites Millionenpublikum. Nun sprach die Schauspiel-Legende über ihr beeindruckendes Fitnessprogramm und verriet, wie sie sich bis heute agil, gesund und voller Tatendrang hält.

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Während viele Menschen im hohen Lebensalter kürzertreten, zieht Barbara Eden nach wie vor ein beachtliches sportliches Pensum durch. Gegenüber Fox News Digital gab sie ganz offene Einblicke in ihre tägliche Routine in den eigenen vier Wänden: "Ich fahre etwa – ich weiß nicht – 35 Minuten auf dem Fahrrad. Das tut gut." Doch das regelmäßige Strampeln auf dem Heimtrainer ist längst nicht alles. Auch gezielter Muskelaufbau spielt für ihr Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Gemeinsam mit ihrem Ehemann setzt die Hollywood-Ikone auf professionelle Unterstützung: "Mein Mann und ich haben beide einen Trainer, der zu uns kommt und uns unterstützt."

Dankbarkeit für ein langes Leben und anhaltende Arbeit

Dass sie sich bis heute so vital und energiegeladen fühlt, empfindet die Schauspielerin selbst als großes Geschenk. Eine wissenschaftliche Erklärung für ihre ungebrochene Vitalität hat sie zwar nicht parat, doch ihre Lebensfreude ist ungebrochen: "Aber ich bin froh, dass ich hier bin und ich bin froh, dass ich noch arbeite." Diese positive Grundeinstellung und der ungebrochene Schaffensdrang gelten in Hollywood als das beste Elixier gegen das Altern.

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Kult-Karriere an der Seite von Larry Hagman

Der internationale Durchbruch gelang Barbara Eden Mitte der 1960er-Jahre in ihrer Paraderolle als blonde Jeannie. Im deutschsprachigen Raum feierte die Serie ab 1967 im ZDF sensationelle Quotenrekorde und machte Eden zur generationenübergreifenden Ikone. Für ihre humorvolle Darstellung an der Seite von Serienpartner Larry Hagman, der später als Bösewicht J.R. Ewing in Dallas Weltruhm erlangte, wurde sie in den Jahren 1967 und 1970 für den renommierten Emmy nominiert und mehrfach mit dem Goldenen und Silbernen Bravo Otto ausgezeichnet. Neben ihrer Paraderolle glänzte Eden in unzähligen Spielfilmen, TV-Serien und auf Theaterbühnen, auf denen sie bis heute unvergessen bleibt.