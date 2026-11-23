Auf dem 42 Millionen Dollar teuren Luxus-Anwesen von Hollywood-Star Will Smith ist in der Nacht auf Montag ein verheerendes Feuer ausgebrochen.

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Gegen Mitternacht schrillten bei der Notrufzentrale in Los Angeles die Telefone. Ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde, der Malibu/Lost Hills Sheriff’s Station, bestätigte gegenüber dem US-Portal "Page Six" den Einsatz: Auf dem rund 60 Hektar umfassenden Mega-Areal des Schauspielers Will Smith war ein Wirtschafts- und Wartungsschuppen in Brand geraten.

Aufnahmen vom Einsatzort zeigen das Ausmaß des nächtlichen Schreckens: Zahlreiche Einsatzfahrzeuge passierten mit Blaulicht das Eingangstor an der Cold Canyon Road, während dichte Rauchschwaden über der weitläufigen Residenz in den Nachthimmel stiegen. Die wichtigste Entwarnung folgte jedoch unmittelbar nach den Löscharbeiten. "Niemand wurde verletzt. Die Brandursache war ein Unfall", hielt die Sheriff-Behörde in einer offiziellen Stellungnahme fest. Das Management von Will Smith reagierte vorerst nicht auf Medienanfragen.

Wieder Flammen-Schock auf Smith-Anwesen

Für das Hollywood-Paar Will Smith und Jada Pinkett Smith weckt das aktuelle Unglück traurige Erinnerungen. Bereits im Jahr 2021 musste das Haupthaus aufwendig renoviert werden, nachdem Flammen im Untergeschoß gewütet hatten. Damals beruhigte ein Insider aus dem familiären Umfeld die Öffentlichkeit mit den Worten: "Ihnen geht es allen gut und sie sind im Haus." Ein Feuerwehrmann musste damals wegen Rauchgasen medizinisch behandelt werden, die Familie selbst blieb unversehrt.

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Noch dramatischer gestaltete sich die Situation im Jahr 2018, als das verheerende Woolsey-Feuer etliche Promi-Villen in Schutt und Asche legte. Der "Men in Black"-Star meldete sich damals via Instagram bei seinen Fans und schilderte die beklemmende Lage: "Ich gehe auf eine Anhöhe, um mir das Feuer anzusehen. Wir sind wahrscheinlich rund acht Meilen davon entfernt." Die Situation sei "sehr beängstigend" gewesen. Smith erklärte damals weiter: "Wir wurden noch nicht aufgefordert zu evakuieren, aber Willow ist nervös, also hat sie mich rausgeschickt, um nachzusehen und eine Papa-Einschätzung abzugeben." Auch im Jänner 2025 musste die Familie während des verheerenden Waldbrandes in den Pacific Palisades Medienberichten zufolge ihr Haus räumen – Smith schwieg damals zu den bangen Stunden.

Top-Adresse in Hollywood

Das Anwesen in Calabasas gilt als eine der spektakulärsten Promi-Immobilien in ganz Kalifornien. Will Smith erwarb das riesige Baugrundstück bereits im Jahr 2003. Die aufwendigen Bauarbeiten für das gigantische Haupthaus dauerten Jahre und wurden schließlich im Jahr 2010 abgeschlossen.

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Erst im Jahr 2023 war enthüllt worden, dass die beiden Schauspiel-Stars über Jahre hinweg heimlich getrennt gelebt hatten. Im Sommer berichtete das Magazin "People" schließlich, dass Jada vor zwei Jahren wieder bei Will eingezogen sei. Aus dem engen Umfeld hieß es dazu: "Sie sind glücklich und lieben einander und haben sich wie eh und je verpflichtet, einander zu unterstützen."

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Erst am vergangenen Samstag, nur wenige Stunden vor dem Ausbruch des Brandes, zeigten sich die Stars demonstrativ geeint in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihren Kindern Jaden und Willow sowie Will Smiths Sohn Trey aus seiner ersten Ehe mit Sheree Zampino und den beiden Großmüttern dinierte die Familie im exklusiven Soho House "Little Beach House" in Malibu. Nach dem Schock der Brandnacht bleibt nun die Erleichterung, dass auch diesmal niemand körperlich zu Schaden kam.