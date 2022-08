So sehr fürchtet sich Will Smith vor Spinnen in den eigenen vier Wänden

Oscar-Schläger Will Smith zeigte auf Instagram ein Video, auf dem der Schauspieler sichtlich von einer größeren Spinne zurückweicht.

Bei der Spinne scheint es sich um eine Vogelspinne zu handeln. "Was zur Hölle? That is a big-a** spider!" sagte Smith in dem Video. Selbst griff Smith nicht ein, um das Tier einzufangen, stattdessen beauftragte er seinen Sohn mit der Bekämpfung des Tieres.



Doch damit nicht genug, brachte sich Will Smith auch noch auf einem Stuhl vor dem "Jäger" in Sicherheit. "Komm schon, du bist jung und stark. Du kannst mit dem Biss umgehen", sagte der King Richard-Star zu seinem Sohn, der ihn nur ungläubig anstarrte.



Sein Sohn Trey nimmt die Sache jedoch in die Hand und fängt das Tier mit einem Glas ein. "Das gefällt mir überhaupt nicht", sagte Smith, bevor er hinzufügte: "Wir werden das Haus verkaufen."



Aus der Oscar-Rangelei mit Chris Rock, dürfte Smith jedoch gelernt haben, er schlug nämlich nicht zu.