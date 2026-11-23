Platz 1 für "Last Christmas". Und das schon im November! Wham! sorgen für ein neues Weihnachtswunder in den Austria Top 40 Charts.

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Platz 1: Wham!, "Last Christmas". Und das schon in der Chartwoche 47, die zwischen 13. und19. November erhoben wurde. Neues Chartwunder in den Austria Top 40.Das meistdiskutierteste Weihnachtslied aller Zeiten – man kann es nur lieben oder hassen – stürmt so früh wie noch nie bei uns an die Chartspitze. Der bisherige Rekord datiert aus dem Jahr 2023. Da lachten George Michael und Andrew Ridgley bereits am 28. November von der Chartspitze. Jetzt sind sie nochmals deutlich früher dran.

"Last Christmas", 1984 veröffentlicht, holte bei uns erst 2022 zum allersten Mal Platz1. © Sony Music

"Last Christmas", bereist 1984 veröffentlicht und damals im Schatten der Band Aid Charity-Single "Do They Know It‘s Christmas" nicht auf Platz 1, ist zwar ein absoluter Dauerbrenner, jedoch auch ein Spätzünder. In England schaffte man erst 2021 zum ersten Mal Chart-Gold. In Österreich war es gar erst am 4. Jänner 2022 soweit! Mittlerweile bilanziert Last Christmas bei uns auch dank dem heurigen Frühstart schon bei 12 Wochen auf Platz 1.

Ewige Weihnachts-Königin: Mariah Carey lachte mit "All I Want For Christmas Is You" schon 22 mal von der Chartspitze. © Sony Music

Deutlich mehr Spitzenpositionen konnte freilich Mariah Carey einfahren. Ihr Dauerbrenner "All I Want For Christmas Is You" aus dem Jahr 1994 hielt sich in Österreich seit 2019 nämlich bereits 22 Wochen lang an der Chartspitze. Aktuell muss sich Carey allerdings mit Platz 2 begnügen.-Aber gut, möglich dass sie schon nächste Woche "Last Christmas" ausbremst.