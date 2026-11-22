Die für 20. und 22. November geplanten Konzerte von Jethro Tull in Bregenz und Linz mussten auf Mai 2027 verschoben werden. Mastermind Ian Anderson war wegen einer "dringenden Bauch-Operation" im Spital. Am Montag findet das Wien-Konzert im Konzerthaus wie geplant statt.

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"Ich bin kein glücklicher Patient und habe Angst vor Krankenhäusern und furchterregenden Männern in weißen Kitteln mit scharfen Folterinstrumenten!" - so vermeldete Jethro Tull-Mastermind Ian Anderson vor kurzem die Verschiebung seiner Österreich-Konzert auf nächsten Mai. In Wien will er aber am Montag, den 23. November, im Wiener Konzerthaus dennoch alles geben.

Ian Anderson © Europa Press via Getty Images

Mit im Gepäck der aktuellen Show "The Curiosity Tour" hat Anderson zahlreiche Kulthits wie "Thick as a Brick", "Aqualung“ und "Locomotive Breath".

Ersatz-Termine für die beiden ausgefallenen Austro-Shows gibt es ebenfalls bereits. Die Konzerte werden im Mai 2027 neu terminiert." Jethro Tull spielen jetzt am 15. Mai im Linzer Brucknerhaus und am 17. Mai im Festspielhaus von Bregenz auf.