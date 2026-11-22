Im Konzerthaus
Jethro Tull: Comeback in Wien nach Bauch-OP
"Ich bin kein glücklicher Patient und habe Angst vor Krankenhäusern und furchterregenden Männern in weißen Kitteln mit scharfen Folterinstrumenten!" - so vermeldete Jethro Tull-Mastermind Ian Anderson vor kurzem die Verschiebung seiner Österreich-Konzert auf nächsten Mai. In Wien will er aber am Montag, den 23. November, im Wiener Konzerthaus dennoch alles geben.
Mit im Gepäck der aktuellen Show "The Curiosity Tour" hat Anderson zahlreiche Kulthits wie "Thick as a Brick", "Aqualung“ und "Locomotive Breath".
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Ersatz-Termine für die beiden ausgefallenen Austro-Shows gibt es ebenfalls bereits. Die Konzerte werden im Mai 2027 neu terminiert." Jethro Tull spielen jetzt am 15. Mai im Linzer Brucknerhaus und am 17. Mai im Festspielhaus von Bregenz auf.
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