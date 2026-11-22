Erstmals gingen die International Opera Awards im Theater an der Wien über die Bühne – mit Weltstars, Kulturprominenz und Auszeichnungen für die Bregenzer Festspiele sowie Andreas Schager.

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Wien wurde am Samstagabend zum Treffpunkt der internationalen Opernszene. Erstmals fanden die International Opera Awards in der Bundeshauptstadt statt, das Theater an der Wien – 2025 als "Opernhaus des Jahres" ausgezeichnet – bildete den Rahmen für die Gala.

Regie- und Gesangs-Stars vor Ort

Unter den Gästen aus der Regie fanden sich Barrie Kosky, Olivier Py, Peter Konwitschny, Tobias Kratzer, Lydia Steier und Karen Stone. Konwitschny erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk, Kratzer wurde als Regisseur des Jahres geehrt, und Bühnenbildner Raimund Orfeo Voigt freute sich ebenfalls über eine Trophäe.

Clemens Unterreiner, Teresa Vogl © Starpix / A. Tuma

Auf der Gästeliste standen außerdem Countertenor Jakub Józef Orliński, die Tenöre John Osborn und Dave Monaco sowie die Baritone Bo Skovhus und Clemens Unterreiner. Dazu kamen die Sopranistinnen Ambur Braid, Madison Leonard und Barbara Pichlbauer, Schauspielerin Sona MacDonald sowie Dirigent und Intendant Rubén Dubrovsky und Dirigent Lorenzo Passerini.

Spitzen aus Kultur und Gesellschaft

Auch Vertreterinnen und Vertreter großer Kulturinstitutionen nahmen teil, darunter Peter de Caluwe als designierter Intendant der Salzburger Festspiele, Lilli Paasikivi als Intendantin der Bregenzer Festspiele und Joan Matabosch, künstlerischer Direktor des Teatro Real in Madrid.

Ebenfalls dabei waren Karin Bergmann (Salzburger Festspiele), Ullrich Lenz (Oper Graz), Daniel Serafin (Oper im Steinbruch St. Margarethen), Kristina Hamer (Salzburger Festspiele), Peter Heilker und Hausherr Stefan Herheim vom MusikTheater an der Wien, Artemis Vakianis (Wiener Festwochen), Ulrike Sych (mdw), AGRANA-CEO Stephan Büttner, Grande Dame Birgit Sarata und ORF-Kulturmoderatorin Teresa Vogl.

Ingeborg and Daniel Serafin, Birgit Sarata © Starpix / A. Tuma

Preise und Musik auf der Bühne

Bei den Ehrungen wurde Riccardo Chailly zum Dirigenten des Jahres gekürt, während Louise Alder und Lawrence Brownlee Sängerpreise erhielten. Die Bregenzer Festspiele wurden als Festival des Jahres ausgezeichnet, das Teatro Real Madrid als Opernhaus des Jahres – überreicht von der amtsführenden Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Der österreichische Heldentenor Andreas Schager holte den Publikumspreis.

Veronica Kaup-Hasler, Stefan Herheim © Starpix / A. Tuma

Für den musikalischen Teil sorgten das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Corrado Rovaris, der Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung von Erwin Ortner sowie internationale Gesangsstars. Moderiert wurde die Gala von BBC-Moderator Petroc Trelawny.

Mit den Auszeichnungen, internationalen Gästen und Beiträgen auf der Bühne ging der Abend im Theater an der Wien zu Ende.