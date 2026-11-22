A-ha-Sänger Morten Harket (67) gibt offene Einblicke in sein Leben mit Parkinson. Der Musiker spricht über unkontrollierbare Gefühlsausbrüche, seine Therapie in den USA und darüber, was die Krankheit für seine Stimme bedeutet.

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Plötzlich zuckt der Körper, die Muskeln verkrampfen, und Tränen kommen, ohne dass er weinen möchte: Für Morten Harket (67), den Frontmann von A-ha und Sänger von "Take On Me", gehören solche Momente mittlerweile zum Alltag. Im Gespräch mit dem "Sunday Times Magazine" beschreibt der Norweger, wie sehr ihn die Parkinson-Erkrankung verändert: "Manchmal weine ich plötzlich und kann nicht mehr aufhören, oder ich lache, aber das bin nicht ich", erzählt Harket. "Diese Gefühle fühlen sich nicht so an, als gehörten sie mir."

Diagnose folgte auf scheinbare Kleinigkeit

Besonders belastend sei für ihn der innere Wandel: "Das ist schwer – das Gefühl, sich selbst zu verlieren." Die Diagnose Parkinson erhielt Harket bereits 2022, öffentlich machte er sie im Juni 2025. Laut den Ärztinnen und Ärzten begleitet ihn die Krankheit wohl schon deutlich länger: "Sie sagten, ich hätte die Krankheit wahrscheinlich schon seit 30 Jahren", so der Musiker, dessen Gehirn die Veränderungen lange ausgleichen konnte.

Aufmerksam wurde Harket erst durch ein scheinbar unscheinbares Detail im Alltag, als sich beim Zähneputzen sein Griff um die Zahnbürste plötzlich "unbeholfen" anfühlte. Daraufhin suchte er ärztlichen Rat und bekam die Diagnose.

A-ha © Getty Images

Balanceakt nach tiefer Hirnstimulation

Nach einer Verschlechterung seines Zustands im Sommer 2024 reiste Harket für eine Behandlung in eine Klinik nach Florida und unterzog sich einer tiefen Hirnstimulation, bei der Elektroden ins Gehirn eingesetzt werden, um gestörte Abläufe mit elektrischen Impulsen zu beeinflussen. Der Eingriff half zwar, doch die richtige Einstellung bleibt ein ständiger Balanceakt: "Zu wenig Stimulation, und der Gedankengang oder die Sprache können nachlassen. Zu viel, und ich drehe völlig durch – unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen und Krämpfe."

Zusätzlich nimmt Harket Medikamente und verbringt viel Zeit damit, alles so abzustimmen, dass sein Körper "richtig funktioniert".

Auswirkungen auf Alltag und Stimme

Die Krankheit hat inzwischen deutliche Spuren hinterlassen: Der 67-Jährige verlor Gewicht, seinen Geschmacks- und Geruchssinn und konnte sechs Monate lang nicht richtig schlafen. Auch seine berühmte Stimme hat sich verändert.

Auf die Frage, ob er noch singen könne, antwortete Morten Harket: "Ich weiß es nicht so recht" – und fügte hinzu: "Ich habe keine Lust zu singen, und das ist für mich ein Zeichen."