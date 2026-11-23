Das "Tribute von Panem"-Prequel "Sunrise on the Reaping" sorgt für Jubel an den heimischen Kinokassen. Über 60.000 Fans am Startwochenende. Ein Plus von 77. Prozent zum letzten "Panem"-Film!

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225 Millionen Dollar Kassa weltweit, drittbester Kinostart 2026 in den USA, über 7,4 Millionen Euro Kassa in Deutschland und bereits über 60.800 Besuche in Österreich. Das brandneue "Tribute von Panem"-Prequel "Sunrise on the Reaping" ist der Kinohit der Woche. Die 24 Jahre vor den Ereignissen rund um Katniss Everdeen angesetzte Story beleuchtet die 50. Hungerspiele rund um den 16-jährigen Haymitch Abernathy (Joseph Zada) aus Distrikt 12 und trifft wieder in alle Fan-Herzen. "Sunrise" hat dieses Wochenende gleich den drittbesten US-Auftakt des Jahres hingelegt. 56 Millionen Dollar am Starttag. Nur "Spider-Man; Brand New Day" (169,84 Millionen Dollar) und „Toy Story 5“ (63,5 Millionen Dollar) legten noch besser los.

Ralph Fiennes spielt auch in "Sunrise" den allmächtigen Präsident Snow. © Constantin Film

Damit hat der bereits 6. Panem-Film in den USA den 2023-Vorgänger "Songbirds & Snakes" um über 50 Prozent übertroffen. Auch international räumt das düstere "Panem"-Prequel ab: 17,4 Millionen Dollar Kassa in Großbritannien. Das ist der erfolgreichstn Start aller Zeiten für einem "Panem"-Film. In Deutschland begeisterte "Sunrise" am Wochenende 490.000 Besucher . Das sind viermal (!) so viele Beuscher als der zweitplatzierte Film "Der perfekte Urlaub". In Summe wurden inklusive der Previews bereits über 565.000 Kinotickets verkauft. Macht satte 7,4 Millionen Euro Kassa.

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Auch in Österreich sichert sich "Sunrise on the Reaping" mit über 60.800 Besuchern sowie 871.000 Euro Kassa Platz 1. Alleine am Wochenende begeisterte das "Panem"-Prequel 44.200 Kinobesucher. Das brachte 639.000 Euro Kassa. Damit übertrifft der Film das Startergebnis seines erfolgreichen Vorgängers im gleichen Zeitraum bereits um 77 Prozent. Alleine am Wochende