Kein Fairplay
Wirbel um Messi-Tor: Schlager lag am Boden
Führung für Argentinien: Der Weltmeister kommt erneut durch die Mitte. Almada verlagert das Spiel auf die linke Seite, dort wartet Medina, der kurz aufschaut und Messi aus dem Rückraum kommen sieht. Der Argentinier lässt sich die Möglichkeit nicht nehmen und zieht direkt ab.
Bitter: Vor dem Angriff kam Schlager in einem Zweikampf zu Fall und blieb liegen. Argentinien spielte aber einfach weiter.
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