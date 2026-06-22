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Tätlichkeit? Ärger über Lautaro-Foul

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Hätte der Argentinien-Star dafür Rot sehen müssen?
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Aufregung kurz vor der Halbzeit. Nachdem das Spiel immer ruppiger wurde – unter anderem sah Posch die gelbe Karte – reichte es offenbar Argentinien-Star Lautaro Martinez.

Bei einem Zweikampf an der Outlinie trat der Inter-Star Konrad Laimer gut sichtbar von hinten. Während sich die österreichischen Spieler lautstart beschwerten, sah der ägyptische Schiri keinen Grund für eine Karte.

Auf den sozialen Medien wurde hingegen diskutiert, ob man dafür nicht sogar Rot zeigen kann.

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