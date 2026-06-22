Tätlichkeit? Ärger über Lautaro-Foul

Hätte der Argentinien-Star dafür Rot sehen müssen?

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Aufregung kurz vor der Halbzeit. Nachdem das Spiel immer ruppiger wurde – unter anderem sah Posch die gelbe Karte – reichte es offenbar Argentinien-Star Lautaro Martinez.

Bei einem Zweikampf an der Outlinie trat der Inter-Star Konrad Laimer gut sichtbar von hinten. Während sich die österreichischen Spieler lautstart beschwerten, sah der ägyptische Schiri keinen Grund für eine Karte.

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Auf den sozialen Medien wurde hingegen diskutiert, ob man dafür nicht sogar Rot zeigen kann.