Unglaublich
Messi mit WM-Tor Rekord gegen Österreich
Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas in der 38. Minute zum 1:0, nachdem er in der 9. Minute einen Foul-Elfmeter vergeben hatte. Es war das vierte Tor des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.
Auch interessant
Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand. In Nordamerika absolviert Messi seine inzwischen sechste WM-Endrunde.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden