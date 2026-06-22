Messi mit WM-Tor Rekord gegen Österreich

Superstar Lionel Messi hat einen neuen Torrekord bei Fußball-Weltmeisterschaften aufgestellt. Der Argentinier erzielte am Montag im Spiel gegen Österreich sein 17. Tor bei WM-Endrunden und setzte sich damit vom Deutschen Miroslav Klose (16) ab.

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Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag traf Messi in Dallas in der 38. Minute zum 1:0, nachdem er in der 9. Minute einen Foul-Elfmeter vergeben hatte. Es war das vierte Tor des Weltmeisters von 2022 bei diesem Turnier.

Der achtfache Weltfußballer gab am 16. Juni 2006 bei der WM in Deutschland gegen Serbien-Montenegro als 18-Jähriger sein WM-Debüt und traf in der 88. Minute zum 6:0-Endstand. In Nordamerika absolviert Messi seine inzwischen sechste WM-Endrunde.