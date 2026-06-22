Superstar
Nervenflattern? Messi wird zum Chancentod
Nach dem Hattrick gegen Algerien kann Lionel Messi seine Torausbeute zunächst nicht ausbauen. Gegen Österreich verschießt der Superstar zunächst einen Elfmeter kläglich.
Wenige Minuten später vergibt Messi dann die nächste Top-Chance. Der Superstar macht einen Haken und kommt gefährlich vor das österreichische Tor! Der ÖFB-Keeper macht sich groß und kann im letzten Moment klären.
Eine dritte Chance kann schließlich Danso retten. Es bleibt vorerst beim 0:0.
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