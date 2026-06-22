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Nervenflattern? Messi wird zum Chancentod

© APA/AFP/PAUL ELLIS
Der Superstar lässt gleich drei Top-Chancen aus.
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Nach dem Hattrick gegen Algerien kann Lionel Messi seine Torausbeute zunächst nicht ausbauen. Gegen Österreich verschießt der Superstar zunächst einen Elfmeter kläglich.

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Wenige Minuten später vergibt Messi dann die nächste Top-Chance. Der Superstar macht einen Haken und kommt gefährlich vor das österreichische Tor! Der ÖFB-Keeper macht sich groß und kann im letzten Moment klären.

Eine dritte Chance kann schließlich Danso retten. Es bleibt vorerst beim 0:0.

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