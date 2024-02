Oliver Glasner ist neuer Trainer von Crystal Palace

Jetzt ist es offiziell: Oliver Glasner ist der neue Trainer vom Premier-League-Klub Crystal Palace, wie der Verein via Plattform X (früher Twitter) bekanntgab.

London. Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von Roy Hodgson als Trainer von Crystal Palace ist am Montagabend Oliver Glasner als dessen Nachfolger benannt worden. Damit ist Glasner zurück im Trainergeschäft und wird der zweite österreichische Coach in der Geschichte der englischen Fußball-Premier-League. Der 49-jährige Oberösterreicher soll den Londoner Club vor dem drohenden Abstieg bewahren. Er folgt auf den erkrankten, 76-jährigen Hodgson.

Glasner unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Vor ihm war der Steirer Ralph Hasenhüttl von Dezember 2018 bis November 2022 bei Southampton der bis dato einzige ÖFB-Cheftrainer in der finanzkräftigsten Liga der Welt. Nun folgt Glasner, der nach acht Monaten Pause seit seinem Abschied von Eintracht Frankfurt auf die Trainerbank zurückkehrt.

Glasner soll den Klassenerhalt schaffen

Im Süden von London soll er den Absturz beenden und mit den 2013 aufgestiegenen "Eagles" den Klassenerhalt schaffen. Noch vor der Partie von Crystal Palace am Montagabend-Partie bei Everton lag der Klub aus dem Süden London nur auf dem 16. Tabellenrang. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt fünf Zähler. Crystal Palace hatte zuvor zehn der vergangenen 16 Ligaspiele verloren, womit Hodgson immer mehr in Kritik geraten war.

Glasner, als Spieler eine Legende bei der SV Ried, war 2012 als Co bei Red Bull Salzburg ins Trainergeschäft eingestiegen und nach erfolgreichen Engagements in Ried und beim LASK im Juli 2019 in die deutsche Bundesliga zum VfL Wolfsburg gewechselt. Nach Rang vier in der Bundesliga und der Qualifikation für die Champions League zog es Glasner im Sommer 2021 weiter zu Eintracht Frankfurt, wo er zum Publikumsliebling wurde.

Unter dem Oberösterreicher zog die Eintracht nach Erfolgen über Barcelona, Sevilla und West Ham ins Finale der Europa League ein, das sie im Mai 2022 gegen die Glasgow Rangers nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen gewann. Beim folgenden Debüt in der Champions League gelang der Aufstieg ins Achtelfinale, nach dem nationalen Cupfinale im Mai 2023 verabschiedete sich Glasner aber aus Frankfurt.

Hodgson zu Untersuchungen im Krankenhaus

Die zunächst für Dienstag kolportierte Verlautbarung des Neo-Trainers wurde nun doch noch am gleichen Tag vollzogen. Nur kurz zuvor hatte Hodgson das Handtuch geworden. Der 76-jährige war zuletzt wegen einer Erkrankung zu Untersuchungen im Krankenhaus. "Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein ratsam sein könnte, vorausschauend zu planen, und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten", sagte Hodgson.

Unter Hodgson verlor Crystal Palace zehn der vergangenen 16 Ligaspiele. Im September hatte der Club noch einen Erfolg gegen Manchester United im Old Trafford bejubelt, nun wurde auch vonseiten der Fans die Kritik an Hodgson lauter. Noch am Montagabend traf der Club aus dem Süden Londons in Liverpool auf Everton. Als Interimscoaches waren Paddy McCarthy und Ray Lewington avisiert.