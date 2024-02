Glasner-Debüt bei Crystal Palace steht fest

Premier-League-Klub Crystal Palace hat mit Oliver Glasner (49) alles fixiert. Gegen Everton sitzen heute aber noch die Assistenten auf der Trainerbank.

Während Ex-Trainer Roy Hodgson sich nach seinem kurzen Krankenhausaufenthalt erholt, springen Paddy McCarthy und Ray Lewington für den 76-Jährigen ein. Spätestens kommenden Samstag gegen Burnley soll sich das ändern. Dann gibt laut Londoner "Evening Standard" Glasner sein Trainer-Debüt auf der Insel.

Kollaps-Nachricht kam dazwischen

Der Salzburger tritt - wie berichtet - nach nicht ganz einem Jahr Auszeit die Nachfolge des ehemaligen England-Nationaltrainers an. Eigentlich hätte dies bereits letzten Donnerstag passieren sollen, allerdings kam die Schock-Nachricht dazwischen. Hodgson war während des Trainings kollabiert und musste umgehend ins Spital gebracht werden, hieß es von Seiten den Klubs. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, mit Glasner den neuen Trainer zu präsentieren.

Wie der britische "Standard" berichtet, soll Glasner noch am nächsten Tag mit Palace-Präsident Steve Parish in einem Londoner Hotel den Deal fixiert haben. Der ehemalige Eintracht-Frankfurt-Coach, der 2022 die Europa League mit dem deutschen Bundesliga-Verein geholt hatte, soll einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben. Noch am selben Tag wurde Glasner im Stadion bei Tottenham gesichtet - Palace trifft am 2. März auf die Spurs. Voraussichtlich sitzt Glasner aber schon kommenden Samstag gegen Burnley (16 Uhr) auf der Trainerbank.

In der Zwischenzeit gab der Klub bezüglich Hodgsons Gesundheitszustandes Entwarnung. Glasner ist nach Ralph Hasenhüttl (Southampton 2018 - 2022) der zweite Österreicher in Englands höchster Spielklasse.