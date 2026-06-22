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"Gemma!" IShowSpeed ist Österreich-Fan

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Der ÖFB-Kracher gegen Argentinien sorgt für eine Sensation auf den Bildschirmen: Star-Influencer IShowSpeed sitzt live im Stadion und trägt zur Überraschung vieler – aber zur Freude der heimischen Fans – tatsächlich das österreichische Nationaltrikot.
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In seinem aktuellen Livestream wird schnell klar, warum: Als glühender Fan von Cristiano Ronaldo und bekennender Messi-Hasser wäre es für den 21-Jährigen undenkbar, die Farben der "Albiceleste" zu tragen. Stattdessen peitscht Darren Watkins Jr., wie er mit bürgerlichem Namen heißt, nun lautstark die ÖFB-Elf in Rot-Weiß-Rot nach vorne. Dazu fragte er einen mitgereisten Österreicher, wie man in Österreich "lets go" sagt, worauf er "Gemma!" grölte.

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Großes Geschäft hinter Stream

Hinter diesem emotionalen Auftritt steckt ein knallhartes Geschäft: Ein mehrstelliger Millionen-Deal mit der FIFA erlaubt es dem US-Amerikaner, ausgewählte Spiele der Weltmeisterschaft direkt aus dem Stadion zu streamen. Während Fans in Nordamerika für den Stream auf FOX Sports bezahlen müssen, können europäische Zuschauer die hochenergetische Berichterstattung auf YouTube verfolgen. Nach seinem ersten Testlauf beim Spiel von Portugal gegen den Kongo ist das Duell Österreich gegen Argentinien nun das nächste große Highlight seiner Tour.

Die FIFA verfolgt mit dieser Zusammenarbeit das Ziel, vor allem das jüngere Publikum zu erreichen und das Fan-Engagement im digitalen Zeitalter neu zu gestalten. Für Speed ist die Reise nach dem Österreich-Spiel noch lange nicht vorbei: Er wird auch bei beiden Halbfinals sowie beim großen Finale am 19. Juli in New York live vor Ort sein.

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