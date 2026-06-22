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Stocker in Dallas

Kanzler mit letzter Botschaft vor dem Spiel

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Kanzler Stocker fiebert heute live in Dallas mit.
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Ganz Österreich ist im WM-Fieber. Im zweiten Gruppenspiel trifft das ÖFB-Team heute ab 19 Uhr auf Argentinien. Millionen Österreicher fiebern vor den Bildschirmen mit, rund 5.000 sind live in Dallas dabei.

Unter ihnen ist auch Kanzler Stocker. Kurz vor dem Spiel postete der ÖVP-Chef noch ein Video auf Facebook, in dem er der Mannschaft noch einmal alles Gute wünscht.

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