Stocker in Dallas
Kanzler mit letzter Botschaft vor dem Spiel
Ganz Österreich ist im WM-Fieber. Im zweiten Gruppenspiel trifft das ÖFB-Team heute ab 19 Uhr auf Argentinien. Millionen Österreicher fiebern vor den Bildschirmen mit, rund 5.000 sind live in Dallas dabei.
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Unter ihnen ist auch Kanzler Stocker. Kurz vor dem Spiel postete der ÖVP-Chef noch ein Video auf Facebook, in dem er der Mannschaft noch einmal alles Gute wünscht.
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