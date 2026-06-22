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Rot-Weiß-Rot Party

Gregoritsch feiert lautstark mit Fans in Dallas

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Gregoritsch feiert mit Fans ab.
© oe24
Schon um 7:30 versammelten sich die Fans zum Marsch in der Bruthitze von Dallas. Die einen stöhnten darüber, dass man so früh aufstehen musste, andere gehen voll ab - darunter auch Werner Gregoritsch.
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Der stolze Papa vom Nationalstürmer Michael Gregoritsch feierte ausgelassen mit den Fans, bevor das Team auf Argentinien und seine Stars inklusive Messi in Dallas, Texas trifft.

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Werner Gregoritsch feiert lautstark mit den Fans in Dallas.

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Gregoritsch Senior hat auch genug Gründe stolz zu sein: Gregerl Junior beförderte Österreich mit seinem Tor gegen Bosnien endgültig zur WM und wird auch gegen Argentinien in der Startaufstellung stehen. Ob er auch hier seinen goldenen Fuß zeigen wird, wird man sehen. Die Argentinier sind entspannt und selbstsicher, eine Sensation ist aber nicht ausgeschlossen, schon gar nicht mit Michael Gregoritsch und der mentalen Unterstützung des Papas.

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