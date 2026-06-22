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Countdown läuft

Es geht los! Der rot-weiß-rote Fan-Tross zieht zum Stadion

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Eine große Gruppe österreichischer Fans hält ein Banner mit der Aufschrift "Österreich".
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Trotz beinahe unmenschlich früher Uhrzeit trafen sich Hunderte ÖFB-Fans am Montagmorgen in Dallas, um zum Stadion zu ziehen.
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7.30 Uhr Treffpunkt in der Bruthitze von Dallas. "Das ist mir persönlich zu früh", stöhnte mancher Schlachtenbummler in den USA. Doch der Fanmarsch hat sich in Bewegung gesetzt.

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Auswärtsspiel in Texas

Dennoch droht uns in der Mega-Arena in Texas ein klares Auswärtsspiel. Neben der Messi-Mania in den USA stürmen auch unzählige Gaucho-Fans ins Stadion.

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Fanmarsch

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Doch aufgepasst, wenn es um den Begriff Gauchos geht. Den dürfen die Österreicher in Dallas nicht zu laut singen. Seit dem Eklat bei der Weltmeister-Feier des DFB 2014 mit dem umstrittenen "So gehen die Gauchos"-Fan-Chor gilt dieser seitens der FIFA als  rasistisch.

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Sollte das heute angestimmt werden und den Beobachtern des Fußball-Weltverbandes auffallen, droht dem ÖFB eine saftige Strafe und der Ruf der heimischen und stets gut gelaunten Anhängerschaft würde ebenfalls in Verruf geraten.

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