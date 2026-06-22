Es geht los! Der rot-weiß-rote Fan-Tross zieht zum Stadion

Trotz beinahe unmenschlich früher Uhrzeit trafen sich Hunderte ÖFB-Fans am Montagmorgen in Dallas, um zum Stadion zu ziehen.

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7.30 Uhr Treffpunkt in der Bruthitze von Dallas. "Das ist mir persönlich zu früh", stöhnte mancher Schlachtenbummler in den USA. Doch der Fanmarsch hat sich in Bewegung gesetzt.

Video zum Thema Fanmarsch © oe24

Um 12 Uhr Ortszeit (ab 19 Uhr MESZ im oe24-LIVE-TICKER) ist Anpfiff zu unserem WM-Kracher gegen Lionel Messi und Weltmeister Argentinien. Das Team von Erfolgscoach Ralf Rangnick kann wieder auf die lautstarke Unterstützung von Tausenden rot-weiß-roten Anhängern vertrauen.

Auswärtsspiel in Texas

Dennoch droht uns in der Mega-Arena in Texas ein klares Auswärtsspiel. Neben der Messi-Mania in den USA stürmen auch unzählige Gaucho-Fans ins Stadion.

Video zum Thema Fanmarsch © oe24

Doch aufgepasst, wenn es um den Begriff Gauchos geht. Den dürfen die Österreicher in Dallas nicht zu laut singen. Seit dem Eklat bei der Weltmeister-Feier des DFB 2014 mit dem umstrittenen "So gehen die Gauchos"-Fan-Chor gilt dieser seitens der FIFA als rasistisch.

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Sollte das heute angestimmt werden und den Beobachtern des Fußball-Weltverbandes auffallen, droht dem ÖFB eine saftige Strafe und der Ruf der heimischen und stets gut gelaunten Anhängerschaft würde ebenfalls in Verruf geraten.