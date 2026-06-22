Messi bekommt 26 Meter hohe Statue

Die argentinische Kleinstadt Cutral Co huldigt ihrem Fußball-Helden Lionel Messi mit einer riesigen Statue.

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Das neu eingeweihte Kunstwerk in der patagonischen Provinz Neuquen ist nach Angaben örtlicher Medien 26 m hoch und 70 Tonnen schwer. Der Megastar kniet dabei mit erhobener Jubelfaust und im Nationaltrikot, vor sich ein Nachbau des WM-Pokals von 2022.

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Die 35.000-Einwohner-Gemeinde hat vor dem zweiten Gruppenspiel des Titelverteidigers am Montagabend in Dallas gegen Österreich (19.00 Uhr/live ServusTV) zum Public Viewing an der Statue aufgerufen. Das weiße Monument wurde vom einheimischen Künstler Aldo Beroisa entworfen und befindet sich an einer der Hauptstraßen von Cutral Co. Der Ort bildet mit der Nachbarstadt Plaza Huincul ein wichtiges Zentrum der Erdöl- und petrochemischen Industrie und will mit der spektakulären Statue Touristen anlocken.

Zuletzt wurde bekannt, dass ein 21 m hohes Messi-Monument im indischen Kalkutta aus Sicherheitsgründen wieder abgebaut werden muss. Das Kunstwerk hatte nach Angaben lokaler Medien im Wind geschwankt und musste mit Seilen gesichert werden. Die Statue war zu Ehren von Messis Besuch auf seiner Indien-Tour im Dezember vergangenen Jahres errichtet worden.